Барнаулец скончался после падения из окна туберкулёзной больницы в Петербурге
Пять дней житель столицы Алтайского края находился в коме
13 мая 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Санкт-Петербурге 37-летний житель Барнаула упал со второго этажа здания туберкулёзной больницы, пишут "Невские новости".
Инцидент случился 8 мая на улице Мичурина в Павловске (внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района СПб).
Спустя пять дней пострадавший скончался – помимо множественных травм головы и, предположительно, ушиба грудной клетки, у барнаульца также была диагностирована кома второй степени.
17:01:47 13-05-2023
а чем он знаменит? или новостей нет?
19:08:02 13-05-2023
Гость (17:01:47 13-05-2023) а чем он знаменит? или новостей нет?... Александр Солженицын описывающий как жили какими были соседи по шконкам с ним в бараках и камерах , про чихоту тоже особенно отзывался . Наверно , потому что заразная болезнь и учёт больных с кем контактировали , и организация условий в лечении для результативного выздоровления чем отличается .... Хотя если честно , это как что-то ненормальное описывать чем занимались на соседних шконках с ним соседи в бараке . Нормальный человек извращаться не стал бы подробно описывая на что похож его сосед .