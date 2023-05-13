Барнаулец скончался после падения из окна туберкулёзной больницы в Петербурге

Пять дней житель столицы Алтайского края находился в коме

13 мая 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Санкт-Петербурге 37-летний житель Барнаула упал со второго этажа здания туберкулёзной больницы, пишут "Невские новости".

Инцидент случился 8 мая на улице Мичурина в Павловске (внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района СПб).

Спустя пять дней пострадавший скончался – помимо множественных травм головы и, предположительно, ушиба грудной клетки, у барнаульца также была диагностирована кома второй степени.