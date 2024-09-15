Барнаулец сломал нос в парке "Юбилейный"

Он неудачно прокатился на самокате

15 сентября 2024, 20:29, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

Происшествие с самокатчиком произошло в парке "Юбилейный". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, молодой человек катался на самокате и неудачно упал. В результате падения он сломал нос.

На место приехали врачи скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего нет.