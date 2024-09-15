Барнаулец сломал нос в парке "Юбилейный"
Он неудачно прокатился на самокате
15 сентября 2024, 20:29, ИА Амител
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Происшествие с самокатчиком произошло в парке "Юбилейный". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, молодой человек катался на самокате и неудачно упал. В результате падения он сломал нос.
На место приехали врачи скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего нет.
20:37:34 15-09-2024
Амик, ну знаете чем порадовать! :)
20:55:10 15-09-2024
зачем про такое писать?!
23:13:28 15-09-2024
Гость (20:55:10 15-09-2024) зачем про такое писать?! ... Самокатчикам намек - сломанные носы будут раздавать чаще чем в чаще.
21:23:15 15-09-2024
Здесь нужно сопереживать или радоваться? В парке и на самокате? Как так? Почему нос?
22:39:03 15-09-2024
Клюв.
Наверное с ноги.
23:31:04 15-09-2024
Ведь есть же хорошие новости
03:04:58 16-09-2024
Почему нос? И почему свой?
05:58:55 16-09-2024
"Лексус срубил электросамокатчика на зебре" найдите ролик на Ютубе. Тоже забавно. Поехал не спешившись и на красный цвет. Машину жалко и нервы водителя.
12:13:59 16-09-2024
Гость (05:58:55 16-09-2024) "Лексус срубил электросамокатчика на зебре" найдите ролик на... спасибо, ролик прекрасен.
09:14:45 16-09-2024
да главное чтобы скейт парк после этого не прикрыли(((
14:32:56 16-09-2024
Не ну ваще! Парк закрыть для проверки на безопасность прокуратурой, Роскакимитовсякими надзорами и исчё чем-нибудь...