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Барнаулец сломал нос в парке "Юбилейный"

Он неудачно прокатился на самокате

15 сентября 2024, 20:29, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

Происшествие с самокатчиком произошло в парке "Юбилейный". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, молодой человек катался на самокате и неудачно упал. В результате падения он сломал нос.

На место приехали врачи скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего нет.

Барнаул Происшествия

Комментарии 11

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Элен без ребят

20:37:34 15-09-2024

Амик, ну знаете чем порадовать! :)

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Гость

20:55:10 15-09-2024

зачем про такое писать?!

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Musik

23:13:28 15-09-2024

Гость (20:55:10 15-09-2024) зачем про такое писать?! ... Самокатчикам намек - сломанные носы будут раздавать чаще чем в чаще.

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Гость

21:23:15 15-09-2024

Здесь нужно сопереживать или радоваться? В парке и на самокате? Как так? Почему нос?

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Musik

22:39:03 15-09-2024

Клюв.
Наверное с ноги.

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Лепота

23:31:04 15-09-2024

Ведь есть же хорошие новости

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Елена

03:04:58 16-09-2024

Почему нос? И почему свой?

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Гость

05:58:55 16-09-2024

"Лексус срубил электросамокатчика на зебре" найдите ролик на Ютубе. Тоже забавно. Поехал не спешившись и на красный цвет. Машину жалко и нервы водителя.

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Элен без ребят

12:13:59 16-09-2024

Гость (05:58:55 16-09-2024) "Лексус срубил электросамокатчика на зебре" найдите ролик на... спасибо, ролик прекрасен.

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Гость

09:14:45 16-09-2024

да главное чтобы скейт парк после этого не прикрыли(((

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Гость

14:32:56 16-09-2024

Не ну ваще! Парк закрыть для проверки на безопасность прокуратурой, Роскакимитовсякими надзорами и исчё чем-нибудь...

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