Водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку в Барнауле

Ребенку оказали медпомощь в больнице

14 сентября 2024, 17:09, ИА Амител

Место происшествия / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 64-летний водитель Toyota Camry сбил 8-летнюю девочку, сообщили amic.ru в ГАИ города.

ДТП случилось 14 сентября в 14:14 в районе дома № 208 по улице Партизанской.

По предварительным данным, мужчина наехал на школьницу, когда та переходила дорогу в неустановленном месте вблизи видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии девочка получила травмы. Ей оказали медпомощь в больнице, госпитализация не потребовалась.