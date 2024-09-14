Водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку в Барнауле
Ребенку оказали медпомощь в больнице
14 сентября 2024, 17:09, ИА Амител
Место происшествия / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле 64-летний водитель Toyota Camry сбил 8-летнюю девочку, сообщили amic.ru в ГАИ города.
ДТП случилось 14 сентября в 14:14 в районе дома № 208 по улице Партизанской.
По предварительным данным, мужчина наехал на школьницу, когда та переходила дорогу в неустановленном месте вблизи видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате аварии девочка получила травмы. Ей оказали медпомощь в больнице, госпитализация не потребовалась.
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