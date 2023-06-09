Барнаулец случайно застрелил младшего брата на охоте
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
09 июня 2023, 22:40, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
63-летний барнаулец случайно застрелил младшего брата, сообщили в Следкоме Алтайского края.
Вечером 7 июня мужчины охотились в лесу у села Долгово Новичихинского района. Не убедившись, что рядом нет людей, подозреваемый выстрелил из ружья и попал в 53-летнего родственника. Он умер по пути в больницу.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
00:31:14 10-06-2023
Опять сходили на охоту, говорю же охота опасна, стреляют куда попало, частенько подобные новости с охоты.
17:12:37 10-06-2023
Гость (00:31:14 10-06-2023) Опять сходили на охоту, говорю же охота опасна, стреляют куд... Да ладно, когда охотники друг друга подстреливают, но они ведь и посторонних могут подстрелить.
09:11:21 10-06-2023
Насколько я знаю, сейчас не сезон и вся охота запрещена
11:42:22 10-06-2023
Дак им есть что-ли нечего было, зачем они на охоту-то попёрлись? Или в семьях не было денег, чтобы купить продукты? Или единственный магазин в деревне сгорел?
18:35:57 10-06-2023
Гость (11:42:22 10-06-2023) Дак им есть что-ли нечего было, зачем они на охоту-то попёрл... Тоже не понимаю охоту как способ развлечение. Испытывать удовольствие из-за того, что ты убиваешь? Как-то низко.
16:54:27 11-06-2023
заслуженное убийство убийцы. и с остальными пусть так будет охотниками