Барнаулец случайно застрелил младшего брата на охоте

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

09 июня 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

63-летний барнаулец случайно застрелил младшего брата, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Вечером 7 июня мужчины охотились в лесу у села Долгово Новичихинского района. Не убедившись, что рядом нет людей, подозреваемый выстрелил из ружья и попал в 53-летнего родственника. Он умер по пути в больницу.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.