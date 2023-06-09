В Бийске задержали подозреваемого в убийстве посетителя шашлычной

Как рассказали в региональном Следкоме, все произошло из-за ревности

09 июня 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Бийске задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в местной шашлычной вечером 8 июня, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Ранее очевидцы рассказали, что на улице Яминской заметили на асфальте мужчину, истекающего кровь. Через некоторое время из заведения вышел человек с ножом и нанес лежащему удар в область сердца.

"По данным следствия <...> между подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт, вызванный ревностью к девушке. В результате ссоры он нанес мужчине два ножевых ранения. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного в ближайшее время направят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечении. Обстоятельства случившегося устанавливаются.