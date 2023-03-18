Барнаулец Соболев вошел в окончательный состав сборной России на мартовский сбор

Всего в окончательном составе 29 игроков

18 марта 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаулец Александр Соболев вошёл в окончательный состав сборной России на мартовский сбор. Список футболистов назвал тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным.

Всего в окончательном составе 29 игроков. Впервые на сбор вызваны вратарь екатеринбургского "Урала" Илья Помазун, защитник московского "Спартака" Даниил Денисов и полузащитник "Спартака" Данил Пруцев.

В целом в окончательный состав сборной России вошли восемь футболистов "Спартака", пять игроков "Ростова", по три футболиста московских "Динамо" и "Локомотива", по два игрока "Зенита" и "Краснодара". По одному футболисту представляют ЦСКА, "Урал", "Сочи", "Крылья Советов". Также в списке Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из итальянского "Торино".

Сборная России соберётся 19 марта в подмосковном Новогорске. 23 марта команда проведёт товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с командой Ирака.

Напомним, Соболев родился в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Позже в карьере нападающего значились томская "Томь" и самарские "Крылья Советов". С 2020 года форвард играет за московский "Спартак". Также в послужном списке 26-летнего нападающего 10 матчей и 4 забитых гола за сборную России.