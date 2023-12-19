Барнаулец стал 3-миллионным посетителем форума "Россия" и получил открытку от Путина

Приятным дополнением к ней стал сертификат на посещение космодрома "Восточный"

19 декабря 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Трехмиллионным посетителем выставки-форума "Россия" стал Алексей Козырев из Барнаула. Как сообщает "РГ", ему вручили открытку, подписанную Владимиром Путиным, а также сертификат на посещение космодрома "Восточный".

Как объяснили организаторы форума, подарок рассчитан на всю семью. В него входит проезд и проживание во время путешествия до космодрома.

Козырев отметил, что приехал на выставку вместе с супругой – они зашли посмотреть экспозицию родного Алтайского края. Он поблагодарил президента за подарок и отметил, что открытку дома он поставит на самое видное место.

"Чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются", – сказал он.

Напомним, что международная выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения как регионов, так и различных корпораций и компаний.