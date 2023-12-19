Барнаулец стал 3-миллионным посетителем форума "Россия" и получил открытку от Путина
Приятным дополнением к ней стал сертификат на посещение космодрома "Восточный"
19 декабря 2023, 22:45, ИА Амител
Трехмиллионным посетителем выставки-форума "Россия" стал Алексей Козырев из Барнаула. Как сообщает "РГ", ему вручили открытку, подписанную Владимиром Путиным, а также сертификат на посещение космодрома "Восточный".
Как объяснили организаторы форума, подарок рассчитан на всю семью. В него входит проезд и проживание во время путешествия до космодрома.
Козырев отметил, что приехал на выставку вместе с супругой – они зашли посмотреть экспозицию родного Алтайского края. Он поблагодарил президента за подарок и отметил, что открытку дома он поставит на самое видное место.
"Чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются", – сказал он.
Напомним, что международная выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения как регионов, так и различных корпораций и компаний.
13:57:26 20-12-2023
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