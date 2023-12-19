Путин пообещал улучшение демографической ситуации в РФ через три года
Уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, сказал президент
19 декабря 2023, 07:45, ИА Амител
Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года, сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству.
По его словам, уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным.
"Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх", – цитирует ТАСС главу государства.
К этому моменту число молодых людей "трудового" возраста станет примерно на 2 млн больше и достигнет почти 10 млн, отметил глава государства.
18 декабря стало известно, что Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Он стал первым, кто выдвинулся на грядущих выборах.
07:55:55 19-12-2023
через три года --- значит думает, что СВО закончится. Это хорошо
07:59:42 19-12-2023
Сам лично улучшать будет?
08:09:24 19-12-2023
Обещанного, три года ждут!!!
08:12:38 19-12-2023
Вчера в паблик инцидент Новосибирск выложили видео как в подъезде толпой запинывают школьника и требуют ствол. Вот с этими шакалятами что-то делать будут улучшатели демографии?
08:16:32 19-12-2023
Правильно д.Вова, главное не отчаиваться)))))):(((((((, Народ не в счет, там полная безнадега!
08:34:40 19-12-2023
А что это разве первое обещание которому не суждено сбыться?
08:36:37 19-12-2023
Он и с пенсионным возрастои и с конституцией тоже обещал
08:44:44 19-12-2023
Маткапитал будут индексировать.
09:09:10 19-12-2023
стар уже для этих дел.
09:12:28 19-12-2023
Мы им обещаем и обещаем,а они все не довольны-что за народ,надо его заменить
09:34:45 19-12-2023
Снова сказал "как в лужу......!" А дальше то мысль как то развить!? В смысле, какие предпосылки к увеличению рождаемости, которых априори нет, акромя "эфемерного" увеличения зарплат в головах власть держащих, какие?
09:57:40 19-12-2023
Гость (09:34:45 19-12-2023) Снова сказал "как в лужу......!" А дальше то мысль как то ра... Подрастут дети, которых рождалось много. Это дети поколения 80-х. Но им будет по 18 лет. Не все сразу начнут рожать и работать.
09:46:14 19-12-2023
а на фотографии точно он? чет не узнаю. замотали совсем.
12:01:06 19-12-2023
Гость (09:46:14 19-12-2023) а на фотографии точно он? чет не узнаю. замотали совсем.... Вы тоже сомневаетесь? Он делает все, чтобы сомневаться. И этот процесс нарастает.
09:56:54 19-12-2023
Молодец, не стал врать, что что-то делать собирается. Само собой как-нибудь рассосется.
10:42:45 19-12-2023
Эти демографические волны связаны с ВОВ.Потеря живыми людьми в РСФСР составило 13 миллионов,а если учитывать неродившихся детей-около 20 миллионов...
10:58:37 19-12-2023
Это значит, что все мигранты к нам приедут и начнут плодиться, все мигранты мира. А Ваня русский будет кормить весь их выводок
11:15:21 19-12-2023
"ну-ка все вместе! уши развесте! лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы... "(с) Ганс... Христиан Андерсен так не рассказывал, как наш...
11:16:09 19-12-2023
Болтать, как говорится, не мешки ворочать
12:20:12 19-12-2023
Главное, чтобы СВО за это время закончилось. Про СВО сильно не наболтаешь, оно или закончится, или нет. И как закончится. Может ведь победой
12:23:36 19-12-2023
Надеется за три года убедить депутатов заняться делом.