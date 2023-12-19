Путин пообещал улучшение демографической ситуации в РФ через три года

Уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, сказал президент

19 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года, сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству.

По его словам, уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным.

"Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх", – цитирует ТАСС главу государства.

К этому моменту число молодых людей "трудового" возраста станет примерно на 2 млн больше и достигнет почти 10 млн, отметил глава государства.

18 декабря стало известно, что Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Он стал первым, кто выдвинулся на грядущих выборах.