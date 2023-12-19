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Путин пообещал улучшение демографической ситуации в РФ через три года

Уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, сказал президент

19 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года, сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству.

По его словам, уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным.

"Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх", – цитирует ТАСС главу государства.

К этому моменту число молодых людей "трудового" возраста станет примерно на 2 млн больше и достигнет почти 10 млн, отметил глава государства.

18 декабря стало известно, что Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Он стал первым, кто выдвинулся на грядущих выборах.

Владимир Путин Демография

Комментарии 21

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Гость

07:55:55 19-12-2023

через три года --- значит думает, что СВО закончится. Это хорошо

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Гость

07:59:42 19-12-2023

Сам лично улучшать будет?

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Гость

08:09:24 19-12-2023

Обещанного, три года ждут!!!

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Гость

08:12:38 19-12-2023

Вчера в паблик инцидент Новосибирск выложили видео как в подъезде толпой запинывают школьника и требуют ствол. Вот с этими шакалятами что-то делать будут улучшатели демографии?

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Гость

08:16:32 19-12-2023

Правильно д.Вова, главное не отчаиваться)))))):(((((((, Народ не в счет, там полная безнадега!

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Гость

08:34:40 19-12-2023

А что это разве первое обещание которому не суждено сбыться?

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Гость

08:36:37 19-12-2023

Он и с пенсионным возрастои и с конституцией тоже обещал

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Гость

08:44:44 19-12-2023

Маткапитал будут индексировать.

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Гость

09:09:10 19-12-2023

стар уже для этих дел.

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гость

09:12:28 19-12-2023

Мы им обещаем и обещаем,а они все не довольны-что за народ,надо его заменить

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Гость

09:34:45 19-12-2023

Снова сказал "как в лужу......!" А дальше то мысль как то развить!? В смысле, какие предпосылки к увеличению рождаемости, которых априори нет, акромя "эфемерного" увеличения зарплат в головах власть держащих, какие?

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Гость

09:57:40 19-12-2023

Гость (09:34:45 19-12-2023) Снова сказал "как в лужу......!" А дальше то мысль как то ра... Подрастут дети, которых рождалось много. Это дети поколения 80-х. Но им будет по 18 лет. Не все сразу начнут рожать и работать.

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Гость

09:46:14 19-12-2023

а на фотографии точно он? чет не узнаю. замотали совсем.

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Гость

12:01:06 19-12-2023

Гость (09:46:14 19-12-2023) а на фотографии точно он? чет не узнаю. замотали совсем.... Вы тоже сомневаетесь? Он делает все, чтобы сомневаться. И этот процесс нарастает.

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Гость

09:56:54 19-12-2023

Молодец, не стал врать, что что-то делать собирается. Само собой как-нибудь рассосется.

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Гость

10:42:45 19-12-2023

Эти демографические волны связаны с ВОВ.Потеря живыми людьми в РСФСР составило 13 миллионов,а если учитывать неродившихся детей-около 20 миллионов...

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Гость

10:58:37 19-12-2023

Это значит, что все мигранты к нам приедут и начнут плодиться, все мигранты мира. А Ваня русский будет кормить весь их выводок

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Гость

11:15:21 19-12-2023

"ну-ка все вместе! уши развесте! лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы... "(с) Ганс... Христиан Андерсен так не рассказывал, как наш...

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пессимист

11:16:09 19-12-2023

Болтать, как говорится, не мешки ворочать

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Гость

12:20:12 19-12-2023

Главное, чтобы СВО за это время закончилось. Про СВО сильно не наболтаешь, оно или закончится, или нет. И как закончится. Может ведь победой

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Гость

12:23:36 19-12-2023

Надеется за три года убедить депутатов заняться делом.

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