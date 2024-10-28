Барнаулец стал участником "Битвы шефов"

31-летний Ярослав Попов представил Ивлеву и Агзамову авторский бургер

28 октября 2024, 17:16, ИА Амител

Бургер / Фото: unsplash.com / Thanos Pal

31-летний барнаулец Ярослав Попов прошел кастинг в популярное кулинарное шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница". Как сообщает "Катунь 24", на оценку главным шеф-поварам страны Константина Ивлева и Рената Агзамова он представил авторский бургер.

В случае успешного прохождения кастинга Ярослав попадет в команду одного из профессионалов. Ивлев и Агзамов будут обучать их мастерству и в конкурентной борьбе доказывать, какая команда круче. Победит тот шеф, ученик которого останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли барнаульцу удивить шефов – зрители узнают уже сегодня, 28 октября, в 19:00 на телеканале "Пятница".