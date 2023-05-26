Барнаулец столкнул с лестницы возлюбленную, перепутавшую его с соседом
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
26 мая 2023, 11:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае мужчина пришёл к бывшей сожительнице, забрал у неё деньги и скрылся, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 45-летняя жительница Барнаула, к которой в гости наведался 48-летний ранее судимый бывший сожитель.
"Открыла дверь, думая, что пришёл сосед. Мужчина, проникнув в квартиру, взял кошелёк, в котором находилось 4000 рублей, и направился к выходу", – рассказали в ведомстве.
Женщина побежала за мужчиной, однако он столкнул её на лестничный пролёт.
Правоохранители задержали барнаульца, суд отправил его под стражу. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы за "грабёж с применением насилия".
12:14:34 26-05-2023
Сегодня на амике одна за другой новости из рубрики "Город для людей, а не для животных!")))
12:26:23 26-05-2023
Тут водителям убийцам меньше дают сроку чем этим за 4 тысячи и толчка. А женщина тоже молодец, развратная что ли? соседа в гости ждала?
12:41:39 26-05-2023
Гость (12:26:23 26-05-2023) Тут водителям убийцам меньше дают сроку чем этим за 4 тысячи... а при чем тут разврат? мало ли зачем может сосед зайти
12:40:28 26-05-2023
заголовок - огонь
12:44:33 26-05-2023
ваще заголовок одно - статья отдельно
12:50:06 26-05-2023
Гость (12:26:23 26-05-2023) Тут водителям убийцам меньше дают сроку чем этим за 4 тысячи... О, вот и оправдатели подтянулись) Все как обычно - Уася неуиноуатый, она сама. Да хотя бы и развратная - это что, дает право на любые действия? Хотя в свете недавних приговоров он мог бы сказать, что женщина пела гимн Украины или еще что-нибудь подобное, и соскочил бы.
14:51:48 26-05-2023
А женщина тоже молодец, развратная что ли? соседа в гости ждала?------ а может это любовь?...)))