Барнаулец столкнул с лестницы возлюбленную, перепутавшую его с соседом

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

26 мая 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина пришёл к бывшей сожительнице, забрал у неё деньги и скрылся, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 45-летняя жительница Барнаула, к которой в гости наведался 48-летний ранее судимый бывший сожитель.

"Открыла дверь, думая, что пришёл сосед. Мужчина, проникнув в квартиру, взял кошелёк, в котором находилось 4000 рублей, и направился к выходу", – рассказали в ведомстве.

Женщина побежала за мужчиной, однако он столкнул её на лестничный пролёт.

Правоохранители задержали барнаульца, суд отправил его под стражу. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы за "грабёж с применением насилия".