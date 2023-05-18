Барнаулец топит соседей собачьими отходами

По словам людей, выгуливать питомцев он выходит на балкон

18 мая 2023, 12:31, ИА Амител

Жители Барнаула пожаловались на соседа, который заливает их квартиры отходами жизнедеятельности собак. Об этом сообщают "Вести Алтай".

По словам жильцов одной из многоэтажек на Павловском тракте, мужчина держит питомцев и иногда выгуливает их на балконе. Сотрудник ветслужбы насчитал у него восемь собак, соседей в квартиру барнаулец не пускает.

На днях сюда приезжали представители Роспотребнадзора, чтобы взять образцы воздуха. В ожидании судов люди надеются, что смогут выселить мужчину.