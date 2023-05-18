Барнаулец топит соседей собачьими отходами
По словам людей, выгуливать питомцев он выходит на балкон
18 мая 2023, 12:31, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на соседа, который заливает их квартиры отходами жизнедеятельности собак. Об этом сообщают "Вести Алтай".
По словам жильцов одной из многоэтажек на Павловском тракте, мужчина держит питомцев и иногда выгуливает их на балконе. Сотрудник ветслужбы насчитал у него восемь собак, соседей в квартиру барнаулец не пускает.
На днях сюда приезжали представители Роспотребнадзора, чтобы взять образцы воздуха. В ожидании судов люди надеются, что смогут выселить мужчину.
12:45:21 18-05-2023
Не в оправдание - но как 8 собак гуляют на балконе?)) Или у него эти, вечно трясущиеся на тоненьких ножках, которых почему то назвали собаками?..)
13:18:59 18-05-2023
Гость (12:45:21 18-05-2023) Не в оправдание - но как 8 собак гуляют на балконе?)) Или у ... А они по очереди гуляют))))))))
13:38:40 18-05-2023
Зачем он в квартире живет, мучает себя, собак и соседей? Мог бы в деревне дом хороший купить на эти деньги, и жить там счастливо со своими питомцами.
17:23:10 18-05-2023
Гость (13:38:40 18-05-2023) Зачем он в квартире живет, мучает себя, собак и соседей? Мог... В деревне дом топить нужно, снег чистить, траву полоть (стричь)...
13:39:48 18-05-2023
Человек больной. Хату отнять, собак в КНДР отправить, зоофила в интернат для особенных ...
13:43:47 18-05-2023
А знаете ли Вы? В деревнях/сёлах рожали много детей полагаясь на инстинкты и чувства. Деревенский житель живёт в тесной связи с животными. "С волками жить, по волчьи выть" и чтобы не оскотиниться, не мутировать и по волчьи не завыть, в противовес животным, создавали большую семью. Вывод: мужчина-одиночка оскотинился и теперь подействуют только принудительные меры.
13:53:37 18-05-2023
ЗоошиЗ.
14:30:16 18-05-2023
очень жалко животных и соседей. человек болен на голову. но от таких соседей никто не застрахован, к сожалению.
14:42:51 18-05-2023
Раньше в СССР надо было пройти обучение, только после этого в городе можно было собаку в многоквартирном доме завести. А ещё куча бумаг подписывалась об ответственности!
14:53:59 18-05-2023
человек делает неадекватные действия. А если он что нибудь из окна на голову детям во дворе сбросит? а если пожар устроит? где бригада медиков из психоинтерната? и комиссия дееспособен он или нет
14:57:43 18-05-2023
Проблема в том, что на сегодня в правом поле проблему не решить от слова СОВСЕМ. Выселить этого безумца из квартиры нельзя, собак забрать нельзя, тем более усыпить. Закон полностью на его стороне. Ну выпишет 500 р штраф ему Потребнадзор, который он не заплатит. И все. Спасет только тотальный запрет на содержание животных в многоквартирных домах.
15:26:40 18-05-2023
Гость (14:42:51 18-05-2023) Раньше в СССР надо было пройти обучение, только после этого ... Врёшь как дышишь.
15:34:58 18-05-2023
Почему молчит зоошизанутое сообщество? Какие меры вами будут приняты?
15:50:26 18-05-2023
Гость (15:34:58 18-05-2023) Почему молчит зоошизанутое сообщество? Какие меры вами будут... И деда и собак в КНДР отправить, хату продать и поделить.
15:44:46 18-05-2023
Дмитрий (14:57:43 18-05-2023) Проблема в том, что на сегодня в правом поле проблему не реш... Можно будет разводить только насекомых?
17:44:31 18-05-2023
Гога (15:44:46 18-05-2023) Можно будет разводить только насекомых?... Ага. Блох в свитере.
16:06:52 18-05-2023
в противовес животным, создавали большую семью---- да это не в противовес, а как раз как животные) эт животные стаями большими живут - те же ненавистные некоторым собаки, чтоб легче выживать было, как и наши далекие древние предки.
17:36:15 18-05-2023
Гость (16:06:52 18-05-2023) в противовес животным, создавали большую семью---- да это не... В пещеру. К далёким предкам.
17:47:06 18-05-2023
Гость (16:06:52 18-05-2023) в противовес животным, создавали большую семью---- да это не... Ему с собаками легче выживать? То есть бабки, которые на него жалуются за зассанные потолки, кормят его собак, а те часть еды тащат ему? Сильно! А не, не подумал,он по ночам с собаками , как первобытный человек охотится на мамонт(зачеркнуто) на бабок с едой для котов? БГГ!
19:46:15 18-05-2023
Почему молчит зоошизанутое сообщество? Какие меры вами будут приняты?---- подкинем мужчине еще пяток собак покрупнее) Наверное, соседи визжали, когда он с собаками у дома гулял, вот он и решил вобще не выходить, чтоб они успокоились)))