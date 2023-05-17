Депутат поинтересовался, можно ли отсылать бродячих собак в зону СВО
По словам Федота Тумусова, опыт ВОВ показывает, что собаки "могут участвовать и в других делах"
17 мая 2023, 18:59, ИА Амител
Депутат Госдумы Федот Тумусов задался вопросом о том, можно ли обучать злых бездомных собак для службы в спецоперации, сказал он в эфире "Дума ТВ".
По его словам, в России "очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам".
"Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону СВО – пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют", – сказал парламентарий.
Также добавил, что опыт ВОВ показывает, что собаки "могут участвовать и в других делах".
Ранее орловский депутат от КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для подрыва вражеских танков в зоне СВО. Однако его идею соратники и представители других партий не поддержали.
19:41:24 17-05-2023
А чукча в чуме ждет рассвета, А рассвет наступит летом, А зимой рассвета в тундре За полярным кругом нет...
19:43:52 17-05-2023
Какие , блин умные депутаты. Столько идей. Может при каждой школе собачник сделаем, а чем не идея?
20:18:40 17-05-2023
Кто будет ловить,кормить и дрессировать бездомных собак? За чей счет? Может зоошиза воодушевится идеей?
08:52:05 18-05-2023
Гость (20:18:40 17-05-2023) Кто будет ловить,кормить и дрессировать бездомных собак? За ... Агрессивная собака рядом с раненым. Да вас вместе с депутатом надо в спецзаведение. И да, расскажите кто-нибудь депутату, что нельзя взять любую собаку и научить ее чему угодно. А уж тем более бродяжек, которые человека боятся и не доверяют ему. Собак для определенной службы отбирают. И не каждая подойдет.
09:05:29 18-05-2023
Щенков с детства учат. Переучить взрослого блоховоза? Да я вас умоляю. Если только привязывать гранату и пендаля под зад , чтоб резвее бежала к противнику.
13:05:30 18-05-2023
Гость (09:05:29 18-05-2023) Щенков с детства учат. Переучить взрослого блоховоза? Да я в... ну их скорее всего будут по минному полю гонять.
13:12:06 18-05-2023
Гость (13:05:30 18-05-2023) ну их скорее всего будут по минному полю гонять.... так депутат предлагает их для спасения раненых использовать.
13:17:34 18-05-2023
Гость (13:12:06 18-05-2023) так депутат предлагает их для спасения раненых использовать.... Шавок с улиц для перетаскивания раненных? Мощи не хватит. Только в качестве дронов с гранатой или на минное поле. Как выше предложили.
13:12:31 18-05-2023
Гость (13:05:30 18-05-2023) ну их скорее всего будут по минному полю гонять.... Тоже вариант. Но противотанковая мина не сработает на собаку.
13:30:41 18-05-2023
Гость (13:12:31 18-05-2023) Тоже вариант. Но противотанковая мина не сработает на собаку... противотанковая срабатывает на металл. Если к собаке прикрепить железку, то сработает
13:45:09 18-05-2023
гость (13:30:41 18-05-2023) противотанковая срабатывает на металл. Если к собаке прикре... Противотанковая мина ПТ-62 срабатывает при надавливании. Нужен большой вес.
14:04:53 18-05-2023
Гость (13:45:09 18-05-2023) Противотанковая мина ПТ-62 срабатывает при надавливании. Нуж... Нет, там есть два взрывателя - электромагнитный и механический. Так что можно неодимовый магнит в зад блоховоща засунуть и погнать перед бронетехникой.
14:18:55 18-05-2023
Гость (14:04:53 18-05-2023) Нет, там есть два взрывателя - электромагнитный и механическ... На советских ПТ-62 один. На нажатие. Это такие круглые, которые противник даже в открытую раскладывает на мостах, например. На немецких один- на металл.
14:28:02 18-05-2023
Гость (14:04:53 18-05-2023) Нет, там есть два взрывателя - электромагнитный и механическ... Мечты, мечты... Вы каким образом погоните необученную, испуганную и страдающую от боли собаку туда, куда вам надо? Даже чисто теоретически - как? С чего вы взяли, что она не метнется вбок, назад, да и вообще куда-то побежит. Тем более собака агрессивная. Да еще не одна, да еще... В общем, рассуждения из серии - дайте мне ружжо, я всех - всех перестреляю. Вы еще предложите заражать собак бешенством и выпускать на противника.
14:38:36 18-05-2023
Гость (14:28:02 18-05-2023) Мечты, мечты... Вы каким образом погоните необученную, испуг... Волшебным пендалем и выстрелом под хвост.
15:19:25 18-05-2023
Гость (14:38:36 18-05-2023) Волшебным пендалем и выстрелом под хвост. ... И с вероятностью 75% она побежит не туда, куда нужно) Или вы коридор из сетки до танка будете натягивать? С чего вы взяли, что а) если в пнете собаку, она побежит строго вперед или не кинется на вас? б) как вы будете ее транспортировать? В клетке? А доставать как? Держать до того, как?.. Такое ощущение, что вам лет пять, не больше. Ну и отдельно вишенкой на торте - даже в ВОВ от практики запускания собак под танки отказались. В том числе и потому, что это деморализовало солдат. Или вы думаете, что все такие как вы?
15:37:54 18-05-2023
Гость (15:19:25 18-05-2023) И с вероятностью 75% она побежит не туда, куда нужно) Или вы... Почему она должна бежать до танка? Пусть бежит прямо к противнику в окоп. Нарвется на мину? Её проблемы. Добежит до окопа? Проблема противника. Развернется назад ? Пристрелить.
15:39:43 18-05-2023
Гость (15:19:25 18-05-2023) И с вероятностью 75% она побежит не туда, куда нужно) Или вы... Я ее при дрессуре зашугаю так, что она от моего голоса будет бежать быстро, далеко и по прямой.
09:59:21 18-05-2023
Идеякидательные депутаты, да за их зарплату!... И с тепле сидят, на мягком.
13:11:23 18-05-2023
Стесняюсь спросить, эскадрилью орлов-перехватчиков уже обучили? Там депутат Журавлев предлагал. Кто следующий? Боевые лоси?
13:17:18 18-05-2023
Гость (13:11:23 18-05-2023) Стесняюсь спросить, эскадрилью орлов-перехватчиков уже обучи... Боевые лоси? --- Кусучие бурундучки)))