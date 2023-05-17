Депутат поинтересовался, можно ли отсылать бродячих собак в зону СВО

По словам Федота Тумусова, опыт ВОВ показывает, что собаки "могут участвовать и в других делах"

17 мая 2023, 18:59, ИА Амител

Депутат Госдумы Федот Тумусов задался вопросом о том, можно ли обучать злых бездомных собак для службы в спецоперации, сказал он в эфире "Дума ТВ".

По его словам, в России "очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам".

"Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону СВО – пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют", – сказал парламентарий.

Также добавил, что опыт ВОВ показывает, что собаки "могут участвовать и в других делах".

Ранее орловский депутат от КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для подрыва вражеских танков в зоне СВО. Однако его идею соратники и представители других партий не поддержали.