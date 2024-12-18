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Барнаулец убил друга табуретом и провел в одной комнате с трупом несколько дней

Его осудили на девять лет лишения свободы

18 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаулец не поделил с другом спиртное и убил его, после чего провел с трупом несколько дней в одном помещении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

По данным следствия, с 17 по 19 июля 2024 года подсудимый пил антисептики с приятелем в своей квартире. Гость пытался похитить спиртное, когда подсудимый отлучился. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил друга табуретом. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого убийца несколько дней ложился спать и пил спиртное с другими людьми в той же комнате, где был труп.

"Приговором Ленинского районного суда г. Барнаула Иванов (фамилия изменена) осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ввиду наличия у Иванова психического расстройства, не исключающего вменяемость, ему также была назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", – заключили в пресс-службе судов региона.

Барнаул Алтайский край Криминал Убийство Происшествия

Комментарии 3

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Гость

13:16:30 18-12-2024

Тубаретом

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Котт

15:27:37 18-12-2024

все из-за синьки

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Микк

16:52:32 18-12-2024

ну что за люди сразу минусы ставят, можно подумать из-за алкоголя не убивают?
еще как мочат

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