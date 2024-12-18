Барнаулец убил друга табуретом и провел в одной комнате с трупом несколько дней

Его осудили на девять лет лишения свободы

18 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаулец не поделил с другом спиртное и убил его, после чего провел с трупом несколько дней в одном помещении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

По данным следствия, с 17 по 19 июля 2024 года подсудимый пил антисептики с приятелем в своей квартире. Гость пытался похитить спиртное, когда подсудимый отлучился. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил друга табуретом. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого убийца несколько дней ложился спать и пил спиртное с другими людьми в той же комнате, где был труп.