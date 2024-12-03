В России директор магазина жестоко убил посетителя за бутылку водки

Она стоила 350 рублей

03 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

В подмосковном Раменском директор магазина "Верный" жестоко убил посетителя за то, что тот попытался украсть бутылку водки стоимостью 350 рублей. Об этом сообщает Mash.

Это произошло 30 ноября, когда 49-летний мужчина был пойман на выходе из магазина с украденным алкоголем.

"31-летний директор магазина отвел мужчину в подсобное помещение, где между ними завязался конфликт. Он избил и задушил посетителя", – пишет издание.

Сотрудники полиции уже задержали директора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.