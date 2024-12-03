В России директор магазина жестоко убил посетителя за бутылку водки
Она стоила 350 рублей
03 декабря 2024, 17:20, ИА Амител
Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com
В подмосковном Раменском директор магазина "Верный" жестоко убил посетителя за то, что тот попытался украсть бутылку водки стоимостью 350 рублей. Об этом сообщает Mash.
Это произошло 30 ноября, когда 49-летний мужчина был пойман на выходе из магазина с украденным алкоголем.
"31-летний директор магазина отвел мужчину в подсобное помещение, где между ними завязался конфликт. Он избил и задушил посетителя", – пишет издание.
Сотрудники полиции уже задержали директора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.
19:03:22 03-12-2024
вот урод из-за такой мелочи человека гасить ну втащил бы и все разок так нет же озверевшее животное осознано душило заведомо слабого
21:48:55 03-12-2024
Другим урок
02:21:43 07-12-2024
Гость (21:48:55 03-12-2024) Другим урок ... Ты тоже таджик что ли? Своих обезьян защищаешь?
07:35:12 04-12-2024
Посмотрите в сети видео. Мастурбек (имя изменено) из магазина сразу завелся на ханурика. Таких изолировать от общества надо.