Барнаулец украл в магазине 12 банок кофе и продал неизвестным

Ранее мужчина уже был судим

11 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Кофе в магазине / Фото: unsplash.com

Полицейские задержали 46-летнего барнаульца за совершение магазинной кражи, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Мужчина пронес 12 банок кофе мимо кассы без оплаты. Полиция установила подозреваемого, который признался, что уже реализовал похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ранее горожанин уже был судим.