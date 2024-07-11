Барнаулец украл в магазине 12 банок кофе и продал неизвестным
Ранее мужчина уже был судим
11 июля 2024, 13:40, ИА Амител
Кофе в магазине / Фото: unsplash.com
Полицейские задержали 46-летнего барнаульца за совершение магазинной кражи, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
Мужчина пронес 12 банок кофе мимо кассы без оплаты. Полиция установила подозреваемого, который признался, что уже реализовал похищенное.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ранее горожанин уже был судим.
13:44:37 11-07-2024
Мало воровать стыдно.
13:50:09 11-07-2024
как можно незаметно вынести 12 банок кофе?
14:20:27 11-07-2024
Гость (13:50:09 11-07-2024) как можно незаметно вынести 12 банок кофе?... не за раз