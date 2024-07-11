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Барнаулец украл в магазине 12 банок кофе и продал неизвестным

Ранее мужчина уже был судим

11 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Кофе в магазине / Фото: unsplash.com
Кофе в магазине / Фото: unsplash.com

Полицейские задержали 46-летнего барнаульца за совершение магазинной кражи, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Мужчина пронес 12 банок кофе мимо кассы без оплаты. Полиция установила подозреваемого, который признался, что уже реализовал похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ранее горожанин уже был судим.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Олег

13:44:37 11-07-2024

Мало воровать стыдно.

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Гость

13:50:09 11-07-2024

как можно незаметно вынести 12 банок кофе?

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Гость

14:20:27 11-07-2024

Гость (13:50:09 11-07-2024) как можно незаметно вынести 12 банок кофе?... не за раз

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