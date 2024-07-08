В Алтайском крае мужчина украл планшет и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
08 июля 2024, 14:30, ИА Амител
Планшет / Источник фото: unsplash.com
В Троицком районе Алтайского края мужчина украл планшет и попался полиции, сообщили в МВД региона.
19-летний потерпевший обратился в дежурную часть и рассказал, что пока он топил баню, кто-то проник на веранду дома и похитил гаджет со стола.
Ущерб молодой человек оценил в 20 тысяч рублей.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 55-летний местный житель, который признался в содеянном. Планшет нашли у него дома.
В отношении сельчанина возбудили дело о краже с незаконным проникновением в жилище и избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
01:01:36 09-07-2024
20 000 планшет? это какого века? бугага