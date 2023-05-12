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Барнаулец уволился с работы, чтобы навредить жене и ребёнку

Мужчина очень сильно не хотел платить алименты

12 мая 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчина под страхом уголовного наказания вновь официально трудоустроился и начал платить алименты, сообщает региональная ФССП.

"Нежелание выплачивать алименты было вызвано конфликтом с бывшей женой. После возбуждения исполнительного производства мужчина уволился с официального места работы, чтобы не платить алименты", – рассказали в службе судебных приставов.

После этого барнаульцу запретили покидать Россию и управлять автомобилем, а также арестовали счета в банках. Однако мужчина по-прежнему отказывался выплачивать деньги на содержание ребёнка.

Тогда приставы обратились в суд, где барнаульцу назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ и предупредили об уголовной ответственности.

"Отбыв наказание, мужчина изменил своё отношение к алиментам, официально трудоустроившись", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Барнауле труд сделал из мужчины усердного плательщика алиментов.

Барнаул Алименты

Комментарии 26

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Гость

13:53:34 12-05-2023

Назло маме отморожу уши - но шапку не надену.

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Гость

13:57:25 12-05-2023

Все, что нужно знать о наших "традиционных" мужчинах. Развелся - все, ребенок тоже бывший. И, кстати, ему что, по среднеотраслевой не насчитали? За то время, пока он не работал.

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Мимопроходящий

14:03:36 12-05-2023

Красавчик, чо уж там..

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Гость

14:06:09 12-05-2023

Всякое бывает, возможно она не давала видится с ребенком, а денежку хотела получать или настраивала ребенка против. Сейчас многие через чур ушлые.

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Гость

14:42:34 12-05-2023

Гость (14:06:09 12-05-2023) Всякое бывает, возможно она не давала видится с ребенком, а ... Вы бы ещё сами желали видеться с ребенком, а то ушел от жены и ребенок не нужен стал, так чаще бывает, и отмазон для себя найден, типа настроила против, кто хочет, тот всегда общается с ребенком и жена не сможет помешать, ребенок уже будет принимать решение общаться ему с отцом или нет.

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Гость

15:33:19 12-05-2023

Гость (14:42:34 12-05-2023) Вы бы ещё сами желали видеться с ребенком, а то ушел от жены... Женщина вы несете какую то дичь. Законы в этом ключе работают против мужчин.

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Гость

16:32:52 12-05-2023

Гость (15:33:19 12-05-2023) Женщина вы несете какую то дичь. Законы в этом ключе работаю... Какие законы вам запрещают видеться с ребенком, нет таких законов, не несите чушь мужчина.

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Гость

17:22:26 12-05-2023

Гость (15:33:19 12-05-2023) Женщина вы несете какую то дичь. Законы в этом ключе работаю... Какие законы? подаете в суд . Суд определяет порядок общения. Если жена не исплняет решение суда, приходите с приставом в положенное вам время.

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Гость

17:21:10 12-05-2023

Гость (14:42:34 12-05-2023) Вы бы ещё сами желали видеться с ребенком, а то ушел от жены... Вот у меня дочь очень сильно любит отца. Если вдруг мы расстанемся, я не представляю что и зачем я должна говорить, чтобы настроить ее против родного папы. Да и не стану я этого никогда делать.

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Гость

14:59:47 12-05-2023

Гость (14:06:09 12-05-2023) Всякое бывает, возможно она не давала видится с ребенком, а ... А ребёнок здесь причем? Ребёнок в любом случае кушать хочет

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Гость

16:21:27 12-05-2023

Гость (14:06:09 12-05-2023) Всякое бывает, возможно она не давала видится с ребенком, а ... Это вы исключение из правил назвали. В подавляющем числе случаев мужикам дети не нужны. Это же забота, ответственность. Не, он новых настрогает с новой бабой.

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Гость

16:55:42 12-05-2023

Гость (14:06:09 12-05-2023) Всякое бывает, возможно она не давала видится с ребенком, а ... через что?

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Гость

14:34:26 12-05-2023

А если он упрёться и не будет работать вообще, ему пожизненно срок в тюрьму дадут?

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Сергей

15:05:48 12-05-2023

На каком основание запретили управление автомобилем? В ПДД разве есть пункт неуплата алиментов?

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Гость

15:13:00 12-05-2023

А ребёнком то его? Или просто олень?

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Гость

17:23:48 12-05-2023

Гость (15:13:00 12-05-2023) А ребёнком то его? Или просто олень? ... в свидетельстве о рождении записан - значит папа, пока не доказано обратное

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Гость

15:18:31 12-05-2023

На каком основание запретили управление автомобилем? В ПДД разве есть пункт неуплата алиментов? - в законе есть

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Гость

15:26:30 12-05-2023

Сергей (15:05:48 12-05-2023) На каком основание запретили управление автомобилем? В ПДД р... вот вас больше всего это взволновало. Что вас характеризует как... не очень хорошего человека

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Гость

16:22:22 12-05-2023

Гость (15:26:30 12-05-2023) вот вас больше всего это взволновало. Что вас характеризует ... Минусует очередной недомужик? ну-ну...

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Гость

15:28:24 12-05-2023

Правовой регламент В нормативный акт, регулирующий вопросы исполнительного производства закон № 229-ФЗ с 2016 года введена специальная статья 67.1, касающаяся временного ограничения прав за долги по алиментам в части управления транспортом.

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Гость

15:30:06 12-05-2023

ему пожизненно срок в тюрьму дадут? - не пожизненно но посадят

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Гость

16:23:17 12-05-2023

Ишь, как мужчинки вступились за недомужика, который скорее утопится, чем будет содержать своего ребенка. Измельчали мужики...

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Гость

16:54:50 12-05-2023

А баб как обычно подгорает. От нормальной тётки не ушёл бы.

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Гость

17:24:55 12-05-2023

Гость (16:54:50 12-05-2023) А баб как обычно подгорает. От нормальной тётки не ушёл бы.... с нормальными мужиками не разводятся

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Гость

19:28:06 12-05-2023

Мужчина явно из оппозиционных либералов,которых хлебом не корми,ему лишь бы навредить.Наконец-то за них взялись,многие из России сдёрнули,но этого тормознули и вроде он одумался и взялся за ум.Труд делает из оппозиционного бандерлога человека.

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Гость

23:09:50 12-05-2023

Мстить женщине через своего ребёнка низко...

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