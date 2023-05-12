Барнаулец уволился с работы, чтобы навредить жене и ребёнку

Мужчина очень сильно не хотел платить алименты

12 мая 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчина под страхом уголовного наказания вновь официально трудоустроился и начал платить алименты, сообщает региональная ФССП.

"Нежелание выплачивать алименты было вызвано конфликтом с бывшей женой. После возбуждения исполнительного производства мужчина уволился с официального места работы, чтобы не платить алименты", – рассказали в службе судебных приставов.

После этого барнаульцу запретили покидать Россию и управлять автомобилем, а также арестовали счета в банках. Однако мужчина по-прежнему отказывался выплачивать деньги на содержание ребёнка.

Тогда приставы обратились в суд, где барнаульцу назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ и предупредили об уголовной ответственности.

"Отбыв наказание, мужчина изменил своё отношение к алиментам, официально трудоустроившись", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Барнауле труд сделал из мужчины усердного плательщика алиментов.