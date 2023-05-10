Барнаулец в разных магазинах потратил с чужой карты больше 26 тысяч рублей

Ценителя шопинга ищут через соцсети

10 мая 2023, 06:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина прошёлся по магазинам с чужой картой. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, неизвестный заполучил чужую банковскую карту и отправился за покупками. В разных магазинах мужчина потратил 26 300 рублей.

Его засекли камеры видеонаблюдения. Теперь горожанина ищут при помощи очевидцев в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подростки украли арбуз из торговой точки, но позднее вернулись и извинились за свой поступок.