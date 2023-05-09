Подростки, укравшие арбуз из павильона в Барнауле, вернули деньги и извинились

Несовершеннолетние осознали свою вину, после того как в Сети появилось видео с камер наблюдения

09 мая 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подростки вернули деньги за арбуз, который похитили из павильона с фруктами и овощами на улице Солнечная Поляна в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Молодые люди извинились за свой поступок и заявили, что осознали свою вину.

Напомним, что видео с кражей подростками арбуза из торговой точки появилось 9 мая.