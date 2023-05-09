Подростки, укравшие арбуз из павильона в Барнауле, вернули деньги и извинились
Несовершеннолетние осознали свою вину, после того как в Сети появилось видео с камер наблюдения
09 мая 2023, 17:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Подростки вернули деньги за арбуз, который похитили из павильона с фруктами и овощами на улице Солнечная Поляна в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Молодые люди извинились за свой поступок и заявили, что осознали свою вину.
Напомним, что видео с кражей подростками арбуза из торговой точки появилось 9 мая.
18:17:30 09-05-2023
Спасибо вам подростки, что осознали свою вину.
13:14:06 10-05-2023
"Спасибо вам подростки, что осознали свою вину." - Спасибо видеокамерам, о которых эти наглецы не догадывались, пока не увидели видео о себе в инете. Осознали, что неотвратимо наказание и позор, а не совесть вдруг замучила.