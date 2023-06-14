Барнаулец влез в кредиты и продал машины ради "чудесных перспектив заработка"
Горожанин лишился более 1,7 млн рублей
14 июня 2023, 10:16, ИА Амител
63-летний житель Барнаула поверил мошенникам и лишился более 1,7 млн рублей, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
Мужчина рассказал полицейским, что с целью дополнительного заработка решил торговать ценными бумагами. Для этого он нашел в интернете специальный сайт и оставил заявку.
"Через некоторое время ему перезвонили и рассказали о чудесных перспективах заработка. Для начала порекомендовали вложить всего одну тысячу рублей. Через несколько дней – 10 тысяч. Потерпевший создал свой личный кабинет, как ему порекомендовал звонивший, и начал оформлять кредиты, чтобы покупать ценные бумаги", – рассказали в ведомстве.
В итоге сначала мужчина взял в банке 678 тысяч рублей, затем – 277 тысяч, после этого – 198 тысяч. Впоследствии ему позвонили и попросили оформить аренду ячейки за 600 тысяч рублей. Но так как денег уже не было, горожанин решил продать два автомобиля – Mazda и Suzuki.
В общей сложности барнаулец отдал аферистам более 1,7 млн рублей. Вернуть "инвестированные" деньги он не смог, как и связаться с нажившимися на нем мнимыми брокерами.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.
10:48:41 14-06-2023
Самое паршивое, не то, что этот буратина считает себя исключительно умным по сравнению с остальными, окружающими его, "неудачниками". Он же исключительный, его же целый брокер обслуживал... Но самое паршивое то, что таких буратин, на самом деле, большинство. количество "исключительных" просто зашкаливает.
11:01:35 14-06-2023
Хотите играть на бирже, открывайте брокерские счета только у официальных брокеров. Почти у каждого банка есть свой брокер. Там все надежно: покупай хоть акции, хоть облигации, хоть валюту, хоть производные финансовые инструменты. Не верьте всем этим псевдоброкерам из интернета и их "личным кабинетам", это все рисованное, нет там никакой торговли, ваши деньги ни на какую биржу не попадают, их просто присваивают. Сколько уже об этом можно говорить.