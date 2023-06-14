Барнаулец влез в кредиты и продал машины ради "чудесных перспектив заработка"

Горожанин лишился более 1,7 млн рублей

14 июня 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

63-летний житель Барнаула поверил мошенникам и лишился более 1,7 млн рублей, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

Мужчина рассказал полицейским, что с целью дополнительного заработка решил торговать ценными бумагами. Для этого он нашел в интернете специальный сайт и оставил заявку.

"Через некоторое время ему перезвонили и рассказали о чудесных перспективах заработка. Для начала порекомендовали вложить всего одну тысячу рублей. Через несколько дней – 10 тысяч. Потерпевший создал свой личный кабинет, как ему порекомендовал звонивший, и начал оформлять кредиты, чтобы покупать ценные бумаги", – рассказали в ведомстве.

В итоге сначала мужчина взял в банке 678 тысяч рублей, затем – 277 тысяч, после этого – 198 тысяч. Впоследствии ему позвонили и попросили оформить аренду ячейки за 600 тысяч рублей. Но так как денег уже не было, горожанин решил продать два автомобиля – Mazda и Suzuki.

В общей сложности барнаулец отдал аферистам более 1,7 млн рублей. Вернуть "инвестированные" деньги он не смог, как и связаться с нажившимися на нем мнимыми брокерами.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.