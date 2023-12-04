Барнаулец вместо выплаты алиментов купил грузовик для работы, но его арестовали
Если мужчина быстро не найдет деньги на погашение долга, то грузовик оценят и передадут на реализацию
04 декабря 2023, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы арестовали у алиментщика грузовой фургон, сообщает региональная ФССП.
45-летний житель Барнаула уклонялся от уплаты алиментов на содержание 13-летнего сына. После наказания в виде 20 часов обязательных работ он официально трудоустроился. Приставы удерживали 50% от зарплаты.
Накануне выяснилось, что деньги у барнаульца были, но вместо погашения 135 тысяч рублей долга он купил грузовик ГАЗ-270701 2004 года выпуска.
"Был составлен акт описи и ареста. Если алиментщик не вспомнит об ответственности, транспортное средство будет подвергнуто оценке и передано на реализацию", – рассказали в ведомстве.
15:40:10 04-12-2023
ФССП с удовольствием конфискует табурет, на котором стоит собирающийся повеситься от безысходности должник. Прям из-под ног выдернет.
16:01:49 04-12-2023
Правильно , если по другому не понимают, никакой ответственности у русских мужиков, детей наделают и думают что они святым воздухом питаются, а потом в старости в грудь себя бить будут. что он отец.............
16:21:38 04-12-2023
Прежде чем плодиться как завещал президент ознакомьтесь с нашей судебной системой. Потому что выбраться потом будет очень сложно, а может даже и невозможно. Учитывая размах рекомендаций по количеству детей.
16:32:15 04-12-2023
Принудительные алименты должны быть отменены. Женщины станут более ответственно относиться к выбору спутника жизни.
17:20:50 04-12-2023
Гость (16:32:15 04-12-2023) Принудительные алименты должны быть отменены. Женщины станут... а мужчины?
08:28:49 05-12-2023
Мужик захотел работать, но выпускники-недоучки самолётовской педухи решили по другому. Ну чему может научить бабёнка с грязной головой? Только не мыться и вонять!
16:40:49 05-12-2023
Гость (08:28:49 05-12-2023) Мужик захотел работать, но выпускники-недоучки самолётовской... Вискарь колой разбавлять.
14:16:16 05-12-2023
Скоро эта тема станет совсем не актуальна. Один ребенок в семье сегодня, или уже вчера? Это оочччень много. Да и смысл плодить тупую нищету?
14:28:23 05-12-2023
Гость (14:16:16 05-12-2023) Скоро эта тема станет совсем не актуальна. Один ребенок в се... а что вам мешает плодить умных детей? вакуум под черепной коробкой?
14:25:40 05-12-2023
Пристав не сможет забрать автомобиль если автомобиль представляет собой единственный источник дохода для должника .