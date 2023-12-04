НОВОСТИОбщество

Барнаулец вместо выплаты алиментов купил грузовик для работы, но его арестовали

Если мужчина быстро не найдет деньги на погашение долга, то грузовик оценят и передадут на реализацию

04 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru
Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы арестовали у алиментщика грузовой фургон, сообщает региональная ФССП.

45-летний житель Барнаула уклонялся от уплаты алиментов на содержание 13-летнего сына. После наказания в виде 20 часов обязательных работ он официально трудоустроился. Приставы удерживали 50% от зарплаты.

Накануне выяснилось, что деньги у барнаульца были, но вместо погашения 135 тысяч рублей долга он купил грузовик ГАЗ-270701 2004 года выпуска.

"Был составлен акт описи и ареста. Если алиментщик не вспомнит об ответственности, транспортное средство будет подвергнуто оценке и передано на реализацию", – рассказали в ведомстве.

Фото: unsplash.com

В Барнауле алиментщик пришел к приставу с планшетом, который сразу же арестовали

Мужчина не выплачивал алименты на содержание своего сына и задолжал 120 тысяч рублей
НОВОСТИОбщество
Барнаул Алименты

Комментарии 10

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Гость

15:40:10 04-12-2023

ФССП с удовольствием конфискует табурет, на котором стоит собирающийся повеситься от безысходности должник. Прям из-под ног выдернет.

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Гость

16:01:49 04-12-2023

Правильно , если по другому не понимают, никакой ответственности у русских мужиков, детей наделают и думают что они святым воздухом питаются, а потом в старости в грудь себя бить будут. что он отец.............

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Гость

16:21:38 04-12-2023

Прежде чем плодиться как завещал президент ознакомьтесь с нашей судебной системой. Потому что выбраться потом будет очень сложно, а может даже и невозможно. Учитывая размах рекомендаций по количеству детей.

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Гость

16:32:15 04-12-2023

Принудительные алименты должны быть отменены. Женщины станут более ответственно относиться к выбору спутника жизни.

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Гость

17:20:50 04-12-2023

Гость (16:32:15 04-12-2023) Принудительные алименты должны быть отменены. Женщины станут... а мужчины?

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Гость

08:28:49 05-12-2023

Мужик захотел работать, но выпускники-недоучки самолётовской педухи решили по другому. Ну чему может научить бабёнка с грязной головой? Только не мыться и вонять!

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Гость

16:40:49 05-12-2023

Гость (08:28:49 05-12-2023) Мужик захотел работать, но выпускники-недоучки самолётовской... Вискарь колой разбавлять.

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Гость

14:16:16 05-12-2023

Скоро эта тема станет совсем не актуальна. Один ребенок в семье сегодня, или уже вчера? Это оочччень много. Да и смысл плодить тупую нищету?

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Гость

14:28:23 05-12-2023

Гость (14:16:16 05-12-2023) Скоро эта тема станет совсем не актуальна. Один ребенок в се... а что вам мешает плодить умных детей? вакуум под черепной коробкой?

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Гость

14:25:40 05-12-2023

Пристав не сможет забрать автомобиль если автомобиль представляет собой единственный источник дохода для должника .

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