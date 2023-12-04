Барнаулец вместо выплаты алиментов купил грузовик для работы, но его арестовали

Если мужчина быстро не найдет деньги на погашение долга, то грузовик оценят и передадут на реализацию

04 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы арестовали у алиментщика грузовой фургон, сообщает региональная ФССП.

45-летний житель Барнаула уклонялся от уплаты алиментов на содержание 13-летнего сына. После наказания в виде 20 часов обязательных работ он официально трудоустроился. Приставы удерживали 50% от зарплаты.

Накануне выяснилось, что деньги у барнаульца были, но вместо погашения 135 тысяч рублей долга он купил грузовик ГАЗ-270701 2004 года выпуска.