Труп человека нашли после пожара в барнаульской пятиэтажке
По данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное курение
14 февраля 2024, 09:43, ИА Амител
Пожар на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Человек погиб при пожаре в Барнауле в ночь на 14 февраля, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось на верхнем этаже пятиэтажного дома по улице Эмилии Алексеевой.
На месте работали 20 пожарных – они эвакуировали 10 жильцов и потушили огонь на площади около 20 кв. м.
В выгоревшей квартире обнаружили труп пожилого мужчины. Вероятнее всего, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.
09:47:37 14-02-2024
Всяко может быть: и необязательно неосторожность при курении! Что за преждевременные выводы??? некорректно!
11:40:44 14-02-2024
Гость (09:47:37 14-02-2024) Всяко может быть: и необязательно неосторожность при курении... ну так- то там специалисты служат, которые могут определить источник возгорания.