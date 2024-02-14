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Труп человека нашли после пожара в барнаульской пятиэтажке

По данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное курение

14 февраля 2024, 09:43, ИА Амител

Пожар на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Человек погиб при пожаре в Барнауле в ночь на 14 февраля, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось на верхнем этаже пятиэтажного дома по улице Эмилии Алексеевой.

На месте работали 20 пожарных – они эвакуировали 10 жильцов и потушили огонь на площади около 20 кв. м.

В выгоревшей квартире обнаружили труп пожилого мужчины. Вероятнее всего, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.

Барнаул Пожары

Комментарии 2

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Гость

09:47:37 14-02-2024

Всяко может быть: и необязательно неосторожность при курении! Что за преждевременные выводы??? некорректно!

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Элен без ребят

11:40:44 14-02-2024

Гость (09:47:37 14-02-2024) Всяко может быть: и необязательно неосторожность при курении... ну так- то там специалисты служат, которые могут определить источник возгорания.

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