Барнаулец взламывал аккаунты на "Госуслугах" и оформлял на людей кредиты

Известно как минимум о трех подобных случаях

27 июня 2024, 17:20, ИА Амител

Клавиатура / Фото: pxhere.com/ru/photo/1123302

Жителя Барнаула задержали за то, что он взламывал аккаунты людей на "Госуслугах" и оформлял кредиты. Об этом сообщили в региональном МВД.

Злоумышленник пользовался тем, что люди меняли номера мобильных телефонов, но не меняли информацию в своих аккаунтах. Он покупал освободившиеся номера, восстанавливал доступ и получал данные.

На ничего не подозревающих граждан аферист оформлял кредиты, деньги переводил себе на счет.

Одну из таких попыток смогли пресечь. С подозреваемым работает полиция.