Барнаулец взламывал аккаунты на "Госуслугах" и оформлял на людей кредиты
Известно как минимум о трех подобных случаях
27 июня 2024, 17:20, ИА Амител
Клавиатура / Фото: pxhere.com/ru/photo/1123302
Жителя Барнаула задержали за то, что он взламывал аккаунты людей на "Госуслугах" и оформлял кредиты. Об этом сообщили в региональном МВД.
Злоумышленник пользовался тем, что люди меняли номера мобильных телефонов, но не меняли информацию в своих аккаунтах. Он покупал освободившиеся номера, восстанавливал доступ и получал данные.
На ничего не подозревающих граждан аферист оформлял кредиты, деньги переводил себе на счет.
Одну из таких попыток смогли пресечь. С подозреваемым работает полиция.
18:23:19 27-06-2024
Пусть барнаулец посидит подумает. А может быть, к выходу и барнаулкой сделают.
20:53:25 27-06-2024
Гость (18:23:19 27-06-2024) Пусть барнаулец посидит подумает. А может быть, к выходу и ... Будет кредиты отрабатывать?😄
18:56:57 27-06-2024
Система изначально непродуманная и ущербная. Сотовый оператор может забрать у тебя номер, когда захочет, по своим условиям. Допустим, ты в больнице полгода лежишь, или на вахте в Антарктиде, или под следствием в СИЗО, или просто симку вытащил и забыл - выходишь, а номера тютю, нет. В это же время госуслуги требуют привязку к номеру телефона, то есть к тому, что тебе не принадлежит.
21:53:47 27-06-2024
он сейчас "подозреваемый"
так что погодите гнать-то.
22:57:05 27-06-2024
Мусик (21:53:47 27-06-2024) он сейчас "подозреваемый"так что погодите гнать-то.... Шанс получить оправдательный приговор в российском суде – 0,15%. Это вам не при Берии Лаврентии Павловиче...
07:30:45 28-06-2024
Какой хороший айтишник, наверное может использоваться в айти сфере оборонки
09:50:56 28-06-2024
Сколько раз тут писали что айтишники хорошо зарабатывают, говорили идите-учитесь. А то ноете что зп в АК маленькая, вон пример! Только не посвящали чем они занимаются...