В Барнауле 76-летняя пенсионерка фиктивно прописала у себя пять иностранцев

В отношении горожанки возбудили уголовное дело

27 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

76-летняя жительница Барнаула фиктивно поставила на учет пятерых граждан ближнего зарубежья, сообщили в МВД Алтайского края.

Отмечается, что адрес фиктивной постановки на учет выявил участковый уполномоченный полиции по Железнодорожному району. Оказалось, что никто из иностранцев фактически по ее адресу не проживал.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело.

Ранее на аналогичном преступлении попалась жительница поселка Дальнего под Рубцовском, которая прописала у себя пятерых граждан Таджикистана.