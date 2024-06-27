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В Барнауле 76-летняя пенсионерка фиктивно прописала у себя пять иностранцев

В отношении горожанки возбудили уголовное дело

27 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

76-летняя жительница Барнаула фиктивно поставила на учет пятерых граждан ближнего зарубежья, сообщили в МВД Алтайского края.

Отмечается, что адрес фиктивной постановки на учет выявил участковый уполномоченный полиции по Железнодорожному району. Оказалось, что никто из иностранцев фактически по ее адресу не проживал.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело.

Ранее на аналогичном преступлении попалась жительница поселка Дальнего под Рубцовском, которая прописала у себя пятерых граждан Таджикистана.

Барнаул Мигранты

Комментарии 18

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Гость

11:04:07 27-06-2024

Государство само толкает людей на преступление. Жить то как-то надо?! Да еще в 75 лет.

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Гость

11:15:07 27-06-2024

Гость (11:04:07 27-06-2024) Государство само толкает людей на преступление. Жить то как-... при чем здесь государство? В этом случае толкнула на преступление жадность

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Гость

16:45:01 28-06-2024

Гость (11:04:07 27-06-2024) Государство само толкает людей на преступление. Жить то как-... пусть наркотой барыжит, ещё выгоднее

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Гость

11:23:39 27-06-2024

Не плохо бы посмотреть какова пенсия у этой пенсионерки. Если минималка (12608), то минус услуги ЖКХ и останется максисимум около 7-8,5 тыр на все про все (одни лишь таблетки легко сожрут половину этой суммы). Это уже тупо вопрос выживания, и в таком случае уже не будешь сильно разборчивым в поиске способа дохода, особенно когда выбора то практически нет.

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Гость

11:46:55 27-06-2024

Продвинутая бабулька, в нашем государстве все способы хороши для выживания, иначе не жизнь а могила с такой нищенской пенсией!

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Элен без ребят

13:48:24 27-06-2024

Гость (11:46:55 27-06-2024) Продвинутая бабулька, в нашем государстве все способы хороши... и прописать потенциальных террористов тоже норм способ?

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гость

17:00:46 27-06-2024

Элен без ребят (13:48:24 27-06-2024) и прописать потенциальных террористов тоже норм способ? ... а кто пустил потенциальных террористов в страну получается не при делах?

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Гость

11:48:09 27-06-2024

Надо еще уточнять, что за иностранцы. А то может русские переселенцы с Казахстана, которым зарегистрироваться где-то надо, а хозяин съемного жилья не хочет заморачиваться.

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Гость

11:59:27 27-06-2024

Не от хорошей жизни -это очевидно.

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Гость

12:02:47 27-06-2024

Единственный способ навести порядок в сфере регистрации – убрать паспортные столы из управляющих компаний, этого очага различных нарушений. Если в советское время жилищные тресты, где располагались паспортистки, были государственными, то всё логично, документы на жильё у государства. Ныне всё отдали на откуп частникам. Зачем эти посредники между гражданами и государством? Пусть все акты регистрации и выдачи паспортов осуществляют территориальные отделения полиции, тем более, они обычно расположены ближе к жителям, чем паспортные столы управляшек на другом конце города, да и работают паспортистки УК по 2 часа в неделю. Полиции достаточно лишь заявлять управляющим компаниям о количестве зарегистрированных для коммунальных расчетов.

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Элен без ребят

13:50:14 27-06-2024

Гость (11:59:27 27-06-2024) Не от хорошей жизни -это очевидно.... с тем же успехом могла пойти грабить и убивать. тоже будете оправдывать?

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Гость

14:47:40 27-06-2024

Элен без ребят (13:50:14 27-06-2024) с тем же успехом могла пойти грабить и убивать. тоже будете ... А по помойкам лучше лазить? Вы может быть живете в центре где все в плитке и в пиджачках, а у нас тут на окраине пенсионеры в мусорных контейнерах за магазинами часто разгребают содержимое. И это не алкаши и не бомжи.

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Гость

15:55:56 27-06-2024

Квартира ее. Захотела - прописала. Какой закон она нарушила? А то, что они не проживали - это их личное дело. Я тоже по прописке уже лет 30 не живу. И что?

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Гость

16:40:40 27-06-2024

Гость (15:55:56 27-06-2024) Квартира ее. Захотела - прописала. Какой закон она нарушила?... УК статья 322.3

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гость

21:30:07 27-06-2024

Гость (16:40:40 27-06-2024) УК статья 322.3... Конституция РФ статья 27

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Гость

22:19:54 27-06-2024

гость (21:30:07 27-06-2024) Конституция РФ статья 27... Право выбора места пребывания и жительства не отменяет обязанности регистрации.

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гость

09:45:59 28-06-2024

Гость (22:19:54 27-06-2024) Право выбора места пребывания и жительства не отменяет обяза... а вот про всякие регистрации в основном законе как раз не написано и следовать надо основному закону,а не выдуманным актам всяких чинуш,которые нарушают оный закон(там кстати и по этому поводу есть статья)

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Гость

18:38:19 27-06-2024

Опять граждане творят что хотят! Сами штемпели о регистрации в паспорта ставят? Или это в отделе полиции делают?

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