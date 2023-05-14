Барнаулец взял полмиллиона в кредит и отдал деньги мошенникам
Злоумышленники использовали распространённую схему, чтобы получить средства
14 мая 2023, 12:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Барнаула отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном МВД.
По словам мужчины, ему на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя барнаульца взяли кредит, а чтобы защитить деньги, их нужно перевести на другой счёт.
Мужчина последовал инструкциям мошенников, скачал приложение банка, оформил кредит и отдал деньги мошенникам.
По данному факту возбудили уголовное дело.
13:32:06 14-05-2023
представившийся сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя барнаульца взяли кредит, ------ ну включите уже логику, люди! если банк в курсе, что кредит взял не он, то сам банк и должен защищать свои деньги)
14:59:10 14-05-2023
очень часто это не мошенники а укропы перекрывать надо все электронные инструменты платежей и делать платежи только по паспорту и при личном приходе в банк
15:52:08 14-05-2023
По данному факту возбудили уголовное дело.----------------Добровольно взял, добровольно перевел. Какое уголовное дело-то? За собственную глупость надо платить!
16:52:17 14-05-2023
Как широко известно, мошенничеством с кредитами занимается Украина. Используя специальные технологии психологического воздействия, людей побуждают совершать определенные действия. Добытые преступным путем средства направляются на убийство наших граждан. И вот что вызывает вопросы. Попробуйте взять кредит в банке по собственной инициативе. Вас там замучают всякими анкетами и проверками - перепроверками, потребуют контакты родственников и друзей. Будут им звонить. В результате не факт, что вам дадут кредит. А здесь просто действует какая-то волшебная палочка - РАЗЗЗ- и банк моментально выдал кредит! Моё мнение, банки участвуют каким-то образом во всём этом.
19:39:40 14-05-2023
МОЁ МНЕНИЕ (16:52:17 14-05-2023) Как широко известно, мошенничеством с кредитами занимается У... Вот вас плющит, начали с Украины закончили банками, вы хотите сказать наши банки связаны с Украиной, логика не ваш конек.
22:14:13 14-05-2023
Гость (19:39:40 14-05-2023) Вот вас плющит, начали с Украины закончили банками, вы хотит... Я привожу факты. А они таковы: мошеннические действия осуществляются Украиной. Недавно в СМИ (общероссийских) были сообщения о том, что на Украине объявлен дополнительный набор сотрудников, вымогающих денежные средства у россиян. Против этого вы не поспорите? С другой стороны, россиянину не так просто взять кредит. У меня была попытка, это заняло приличное количество времени, не один день. В результате, когда одобрили, уже отпала необходимость, вопрос решился по-другому. Когда же в процессе участвуют мошенники, банки выдают кредит мгновенно! Без всяких проволочек. Если же данные факты вы не можете опровергнуть, может, это вас как раз плющит? У вас с логикой проблемы? Вы вообще когда-нибудь изучали этот предмет? Сдавали экзамен по логике в университете?
04:02:28 15-05-2023
Даже если мошенников ловят, им достаточно попросить прощения, а больше с них взять бывает нечего. А ведь они отправляют эти деньги на Украину, где убивают наших людей. Суд должен к ним строже принимать меры, это ведь не только воры, но и предатели и диверсанты.