Барнаулец взял полмиллиона в кредит и отдал деньги мошенникам

Злоумышленники использовали распространённую схему, чтобы получить средства

14 мая 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном МВД.

По словам мужчины, ему на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя барнаульца взяли кредит, а чтобы защитить деньги, их нужно перевести на другой счёт.

Мужчина последовал инструкциям мошенников, скачал приложение банка, оформил кредит и отдал деньги мошенникам.

По данному факту возбудили уголовное дело.