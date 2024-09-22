Барнаулец взял в аренду приставку и пропил ее
Ранее он был судим за организацию притонов
22 сентября 2024, 12:35, ИА Амител
Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323
Житель Барнаула обратился в полицию и рассказал, что ему не вернули приставку, взятую в аренду. О подробностях случившегося сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Молодой человек пояснил, что разместил объявление об аренде на одном из сайтов, нашел клиента и отдал консоль, однако в назначенное время ее не вернули.
Оказалось, что барнаулец 1986 года рождения, ранее судимый за организацию притонов, взял приставку, отнес в ломбард, сдал за 20 тысяч, а деньги потратил на еду и алкоголь.
В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве и оставили под подпиской о невыезде.
12:41:57 22-09-2024
Сдача в аренду это законно? Если получил доход и не оплатил налог?
14:11:45 22-09-2024
Бдыщ... (12:41:57 22-09-2024) Если получил доход и не оплатил налог?
Про это ничего не написано в статье, зачем додумывать?
14:10:37 22-09-2024
Клёво!👍
14:18:48 22-09-2024
Что-то уже было недавно? Или это тоже?
10:11:44 23-09-2024
По назначению!