Барнаулец взял в аренду приставку и пропил ее

Ранее он был судим за организацию притонов

22 сентября 2024, 12:35, ИА Амител

Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323

Житель Барнаула обратился в полицию и рассказал, что ему не вернули приставку, взятую в аренду. О подробностях случившегося сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.



Молодой человек пояснил, что разместил объявление об аренде на одном из сайтов, нашел клиента и отдал консоль, однако в назначенное время ее не вернули.

Оказалось, что барнаулец 1986 года рождения, ранее судимый за организацию притонов, взял приставку, отнес в ломбард, сдал за 20 тысяч, а деньги потратил на еду и алкоголь.

В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве и оставили под подпиской о невыезде.