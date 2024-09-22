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Барнаулец взял в аренду приставку и пропил ее

Ранее он был судим за организацию притонов

22 сентября 2024, 12:35, ИА Амител

Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323
Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323

Житель Барнаула обратился в полицию и рассказал, что ему не вернули приставку, взятую в аренду. О подробностях случившегося сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Молодой человек пояснил, что разместил объявление об аренде на одном из сайтов, нашел клиента и отдал консоль, однако в назначенное время ее не вернули.

Оказалось, что барнаулец 1986 года рождения, ранее судимый за организацию притонов, взял приставку, отнес в ломбард, сдал за 20 тысяч, а деньги потратил на еду и алкоголь.

В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве и оставили под подпиской о невыезде.

полиция

Комментарии 5

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Бдыщ...

12:41:57 22-09-2024

Сдача в аренду это законно? Если получил доход и не оплатил налог?

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Гость

14:11:45 22-09-2024

Бдыщ... (12:41:57 22-09-2024) Если получил доход и не оплатил налог?
Про это ничего не написано в статье, зачем додумывать?

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Гость

14:10:37 22-09-2024

Клёво!👍

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Гость

14:18:48 22-09-2024

Что-то уже было недавно? Или это тоже?

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Гость

10:11:44 23-09-2024

По назначению!

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