Барнаулец за три часа угнал Land Cruiser, украл банковские карты и потратил деньги
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела
02 августа 2023, 09:55, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина угнал автомобиль и украл банковские карты, чтобы доехать до пивного бара и продолжить распивать алкоголь, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась семейная пара из Барнаула, у которой неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 2,4 млн рублей и похитил банковские карты.
"В течение трех часов 31-летний подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, был задержан возле пивного бара", – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что барнаулец в состоянии опьянения, возвращаясь домой после встречи с друзьями, увидел стоящий возле чужого дома автомобиль, при этом дверь в жилище была приоткрыта. Он пробрался в дом, взял в прихожей ключи от машины и забрал две банковские карты из женской сумочки.
На угнанном автомобиле барнаулец доехал до пивного бара, в котором приобрел алкоголь, потратив около 2 000 рублей с похищенных карт.
"К этому времени госавтоинспекторы заметили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого, который как раз выходил из магазина", – отметили в МВД.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела за "кражу денег с банковского счета" и "завладение автомобилем без цели хищения".
10:10:06 02-08-2023
Оперативный парень! Столько натворить в короткий промежуток времени!
10:17:03 02-08-2023
Почувствовал себя калифом 3 часа.
11:24:51 02-08-2023
Только в России есть статья "завладение автомобилем без цели хищения" за которую ничего не бывает. В Казахстане за это 15 лет светит. Кстати, а где проникновение в жилище?, ведь кражу ключей и карт он в помещении осуществил.
12:19:34 02-08-2023
один раз живём... думал он.
16:12:50 02-08-2023
Гость (11:24:51 02-08-2023) Только в России есть статья "завладение автомобилем без цел... Врёшь как дышишь: Наказание за незаконное завладение автомобилем предусмотрено статьями 188 "Кража" и 200 "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (Угон)" УК РК.