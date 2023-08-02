Барнаулец за три часа угнал Land Cruiser, украл банковские карты и потратил деньги

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела

02 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина угнал автомобиль и украл банковские карты, чтобы доехать до пивного бара и продолжить распивать алкоголь, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась семейная пара из Барнаула, у которой неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 2,4 млн рублей и похитил банковские карты.

"В течение трех часов 31-летний подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, был задержан возле пивного бара", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что барнаулец в состоянии опьянения, возвращаясь домой после встречи с друзьями, увидел стоящий возле чужого дома автомобиль, при этом дверь в жилище была приоткрыта. Он пробрался в дом, взял в прихожей ключи от машины и забрал две банковские карты из женской сумочки.

На угнанном автомобиле барнаулец доехал до пивного бара, в котором приобрел алкоголь, потратив около 2 000 рублей с похищенных карт.

"К этому времени госавтоинспекторы заметили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого, который как раз выходил из магазина", – отметили в МВД.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела за "кражу денег с банковского счета" и "завладение автомобилем без цели хищения".