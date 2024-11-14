Барнаулец заказал продукты доставкой из магазина на 409 тысяч рублей
Что вошло в столь обширную продуктовую корзину и сколько она весила — неизвестно
14 ноября 2024, 18:15, ИА Амител
Барнаулец заказал продукты из магазина на 409 387 рублей. Как сообщает Telegram-канал "В курсе 22", рекордная покупка была зафиксирована 4 октября.
Что вошло в столь богатую продуктовую корзину и сколько она весила – не уточняется, как и то, какому магазину поступил такой огромный заказ. Однозначно, он должен был удивить курьера.
В комментариях барнаульцы шутят над ситуацией. Некоторые отмечают, что доставщик мог получить солидные чаевые, а другие – что подобная сумма заказа на фоне инфляции не так уж и удивительна.
"Икра с икрой и сверху еще немного икры", "Он, поди, за пакеты столько же заплатил", – писали они.
18:45:24 14-11-2024
Представляю сколько просрочки этому придурку насовали))))
22:41:12 14-11-2024
А где-то плачет Никита Сударь из-за того что последний дошик унесли и не смог развести Масленникова на такую сумму
06:52:53 15-11-2024
Да поди ошибся человек,вместо 10шт чего либо заказал 100,не глянул,деньги были на карте,вот и держи
08:30:55 15-11-2024
Я (06:52:53 15-11-2024) Да поди ошибся человек,вместо 10шт чего либо заказал 100,не ... вот именно чтоб такого не ббыол, я счет дополнительный сделал вприложении, и излишки туда перевожу, на основной карте больше остки стараюсь не держать.
20:56:18 15-11-2024
Гость (18:45:24 14-11-2024) Представляю сколько просрочки этому придурку насовали))))... На корпоратив
10:23:15 16-11-2024
Гость (18:45:24 14-11-2024) Представляю сколько просрочки этому придурку насовали))))... Работала сборщиком заказов, не выгодно просрочку в заказ отдавать, у сборщиков зарплата от этого зависит, и при низком КПД, если будет много плохих отзывов, жди такую же зарплату