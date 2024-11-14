Барнаулец заказал продукты доставкой из магазина на 409 тысяч рублей

Что вошло в столь обширную продуктовую корзину и сколько она весила — неизвестно

14 ноября 2024, 18:15, ИА Амител

Прилавок / Фото: unsplash.com / Scott Warman

Барнаулец заказал продукты из магазина на 409 387 рублей. Как сообщает Telegram-канал "В курсе 22", рекордная покупка была зафиксирована 4 октября.

Что вошло в столь богатую продуктовую корзину и сколько она весила – не уточняется, как и то, какому магазину поступил такой огромный заказ. Однозначно, он должен был удивить курьера.

В комментариях барнаульцы шутят над ситуацией. Некоторые отмечают, что доставщик мог получить солидные чаевые, а другие – что подобная сумма заказа на фоне инфляции не так уж и удивительна.

"Икра с икрой и сверху еще немного икры", "Он, поди, за пакеты столько же заплатил", – писали они.