Барнаулец снял метеорный поток Геминиды

Пик активности звездопада пришелся на минувшую ночь — "поймать" метеоры удалось в окрестностях Барнаула

14 декабря 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: astrobarnaul22 / Олег Петров

Барнаулец Олег Петров снял метеорный поток Геминиды, пик которого пришелся на прошедшую ночь. Снимки опубликовали в сообществе "Наблюдательный Барнаул" во "ВКонтакте".

Кадры были сделаны в 23:40 и около 02:00 в окрестностях краевой столицы. Петров отметил, что снимки получились с засветкой – "загрязнение" на фото шло от ближайшей трассы.

Фотограф добавил, что, несмотря на сильный мороз, за два с половиной часа съемок объектив не покрылся изморозью. Вероятно, это связано с большой сухостью воздуха.

Напомним, что метеорный поток Геминиды, также называемый звездопадом, виден большую часть декабря, однако пик активности приходится в ночь с 13-го на 14-е число. Во время максимальной активности потока в чистом небе можно увидеть до 150 метеоров в час.