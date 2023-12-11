Во время звездопада на чистом небе можно наблюдать до 150 метеоров в час

11 декабря 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: brodv.ru

Жители Алтайского края ночью 14 декабря смогут увидеть зрелищное явление – метеорный поток Геминиды. В этом году он будет особенно ярким. Что известно о звездопаде-гиганте и куда смотреть, чтобы не пропустить ни один метеор, – в материале amic.ru.

Что за метеорный поток Геминиды произойдет в Алтайском крае?

В ночь с 13 на 14 декабря достигнет пика своей активности один из самых зрелищных звездопадов года – метеорный поток Геминиды. Как сообщает "Наблюдательный Барнаул", небесное представление будет еще ярче: Геминиды достигнут пика через день после новолуния, так что метеоры будет отлично видно на безлунном небе. По прогнозам, ожидается до 150 метеоров в час.

Во сколько можно будет посмотреть звездопад-гигант?

Наблюдать звездопад лучше после 22:00 по московскому времени. Причем делать это лучше вдали от городской засветки.

В какой части неба можно увидеть звездопад?

Метеоры будут видны в восточной, северо-восточной или юго-восточной части неба.

"С Земли кажется, что Геминиды появляются из созвездия Близнецов, около звезды Кастор, где расположена их точка радианта. Но вам необязательно смотреть прямо на созвездие Близнецов. На самом деле, даже лучше смотреть немного в сторону: так вы увидите больше метеоров с длинными хвостами", – рассказали в сообществе.

Метеоры Геминид оставляют за собой длинный след. Они очень яркие и разноцветные: в основном белые, иногда желтые, встречаются красные, синие и зеленые. Одна из причин такого разнообразия цветов – химические компоненты, которые содержат метеороиды, – например, натрий и кальций.

Чтобы увидеть звездопад, потребуется оборудование?

Нет. Явление будет видно невооруженным глазом, поэтому сложная и дорогая аппаратура не потребуется. Все, что нужно, – это запастись терпением и одеться потеплее.

Что известно о звездопаде Геминиды?

Геминиды – один из последних мощных и обильных метеорных потоков года. Впервые его заметили в 1862 году в Европе. Период его активности начинается 4 декабря и длится до 17 декабря. Пика поток достигает 14 декабря.

В среднем часовое число потока в максимуме обычно – 120 метеоров в час. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что вдвое больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды. Часто встречаются яркие метеоры и болиды.