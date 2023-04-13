Барнаульская фирма, делающая подгузники, купила бизнес-центр в Челябинске

Компания принадлежит известному бизнесмену, скупающему недвижимость

13 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Карты"

Бизнесмен из Барнаула купил на торгах недостроенный бизнес-центр в Челябинске, пишет "Деловой квартал".

В аукционе, который прошёл 11 апреля, было семь участников – три компании, два физлица и два индивидуальных предпринимателя.

"Стартовая цена объекта на торгах составила 3,9 млн рублей. Победителем торгов, предложив за недострой 80 млн рублей, стало ООО "Алтай Медика Групп". По данным "СПАРК-Интерфакс", фирма зарегистрирована в Барнауле менее двух лет назад и занимается производством детских подгузников под брендом Pampi. Владельцу компании Антону Переверзеву принадлежат также два барнаульских агентства недвижимости, успешный автосервис и картинг-клуб Grand Prix", – отмечает издание.

Напомним, Переверзев неоднократно выкупал на торгах недостроенные объекты недвижимости в Барнауле. Накануне он за 11 млн рублей приобрёл 18-летний недострой с дырой.