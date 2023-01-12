18-летний недострой с дырой в стене выкупил известный барнаульский предприниматель

Стартовая цена на объект начиналась с 17,5 млн рублей, но каждую неделю снижалась на 5%

12 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известный предприниматель Антон Переверзев стал обладателем 18-летнего недостроя с дырой в стене, расположенного по адресу Попова, 131. Об этом сообщает «Толк».

Отмечается, что стартовая цена на объект составляла 17,5 млн рублей, однако каждую неделю она снижалась на 5%. В итоге Переверзев приобрёл здание за 11,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что недостроенное здание вызывало серьёзные беспокойства у жителей района из-за того, что вокруг него копился мусор, а внутри нередко собирались сомнительные личности. Дверь на объект была закрыта, но кто-то проделал дыру, чтобы попадать внутрь.

Пока узнать о планах бизнесмена на недострой не получилось, потому что он находится за границей. При этом несколько зданий, которые Переверзев выкупал ранее, он не перестраивал, а пытался продать дороже.