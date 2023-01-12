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18-летний недострой с дырой в стене выкупил известный барнаульский предприниматель

Стартовая цена на объект начиналась с 17,5 млн рублей, но каждую неделю снижалась на 5%

12 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Известный предприниматель Антон Переверзев стал обладателем 18-летнего недостроя с дырой в стене, расположенного по адресу Попова, 131. Об этом сообщает «Толк».

Отмечается, что стартовая цена на объект составляла 17,5 млн рублей, однако каждую неделю она снижалась на 5%. В итоге Переверзев приобрёл здание за 11,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что недостроенное здание вызывало серьёзные беспокойства у жителей района из-за того, что вокруг него копился мусор, а внутри нередко собирались сомнительные личности. Дверь на объект была закрыта, но кто-то проделал дыру, чтобы попадать внутрь.

Пока узнать о планах бизнесмена на недострой не получилось, потому что он находится за границей. При этом несколько зданий, которые Переверзев выкупал ранее, он не перестраивал, а пытался продать дороже.

 

Комментарии 12

  • Прикольно что он там сделает - стоит у нас под боком7
    12 января, Гость   Ответить
  • Прикольно что он там сделает ===== Сказали же - продаст подороже. :)
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, продаст
    12 января, Гость   Ответить
  • Если недострой был 18 лет под дождями, ветрами, он хоть безопасен для достройки и эксплуатации? Если ЖБИ мокли, замерзали, то лед мог ухудшить их прочностные характеристики.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, а кого это интересует кроме Вас? Приедут из колхоза, купят.
    12 января, Гость   Ответить
  • а кого это интересует кроме Вас? - если Вам не интересно можно было просто пройти мимо новости. что за мания быть затычкой в каждой бочке
    12 января, Гость   Ответить
  • продаст подороже. :)- аааа
    12 января, Гость   Ответить
  • вся суть "предпринимательства"
    12 января, Гость   Ответить
  • Купил и это его объект. Кому какое дело.
    12 января, Гость   Ответить
  • О чем речь господа?
    12 января, Гость   Ответить
  • О чем речь то, где это
    12 января, Гость   Ответить
  • Етот Антоша сынок переверзива всё скупает )) денег вагон у этих переверзивых
    12 января, Гость   Ответить
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