18-летний недострой с дырой в стене выкупил известный барнаульский предприниматель
Стартовая цена на объект начиналась с 17,5 млн рублей, но каждую неделю снижалась на 5%
12 января 2023, 09:05, ИА Амител
Известный предприниматель Антон Переверзев стал обладателем 18-летнего недостроя с дырой в стене, расположенного по адресу Попова, 131. Об этом сообщает «Толк».
Отмечается, что стартовая цена на объект составляла 17,5 млн рублей, однако каждую неделю она снижалась на 5%. В итоге Переверзев приобрёл здание за 11,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что недостроенное здание вызывало серьёзные беспокойства у жителей района из-за того, что вокруг него копился мусор, а внутри нередко собирались сомнительные личности. Дверь на объект была закрыта, но кто-то проделал дыру, чтобы попадать внутрь.
Пока узнать о планах бизнесмена на недострой не получилось, потому что он находится за границей. При этом несколько зданий, которые Переверзев выкупал ранее, он не перестраивал, а пытался продать дороже.
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