Барнаульская горбольница № 5 временно переедет
После 20 июля пациентов начнут принимать в поликлиническом отделении на улице Кулагина
10 июля 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле горбольница № 5 временно переедет из здания на проспекте Калинина в поликлиническое отделение на улице Кулагина, 10, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края.
В медучреждении уже подготовили кабинеты для приема пациентов узкими специалистами и ремонтируют помещения для участковых терапевтов.
Главврач больницы Ирина Вильгельм выразила уверенность, что все подготовительные работы завершат к 20-м числам июля, а затем начнут переезд.
В Минздраве подчеркивают, что переезд связан с необходимостью реставрации 90-летнего здания больницы на проспекте Калинина, 16. Оно признано объектом историко-культурного наследия и из-за своего ветхого состояния не может эксплуатироваться дальше, пока его не приведут в порядок.
12:06:54 10-07-2024
Горбольница №5, РТП, Змеиногорский тр-т, 75. Переедет, видимо, поликлиника №5 .
13:32:38 10-07-2024
Гость (12:06:54 10-07-2024) Горбольница №5, РТП, Змеиногорский тр-т, 75. Переедет, вид... Поликлиника №2 Горбольницы №5, так правильно называется это никчемное заведение.
14:46:07 10-07-2024
Вот пациентам еще удобней будет добираться!