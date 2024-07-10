Барнаульская горбольница № 5 временно переедет

После 20 июля пациентов начнут принимать в поликлиническом отделении на улице Кулагина

10 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В Барнауле горбольница № 5 временно переедет из здания на проспекте Калинина в поликлиническое отделение на улице Кулагина, 10, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края.

В медучреждении уже подготовили кабинеты для приема пациентов узкими специалистами и ремонтируют помещения для участковых терапевтов.

Главврач больницы Ирина Вильгельм выразила уверенность, что все подготовительные работы завершат к 20-м числам июля, а затем начнут переезд.

В Минздраве подчеркивают, что переезд связан с необходимостью реставрации 90-летнего здания больницы на проспекте Калинина, 16. Оно признано объектом историко-культурного наследия и из-за своего ветхого состояния не может эксплуатироваться дальше, пока его не приведут в порядок.