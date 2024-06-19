В Барнауле отреставрируют ветхую довоенную поликлинику. Врачи временно переедут
Здание – объект культурного наследия, поэтому процесс госэкспертизы был непростым
19 июня 2024, 15:42, ИА Амител
Проект реставрации здания поликлиники горбольницы № 5 по адресу пр. Калинина, 16, в Барнауле скоро получит положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает сайт регионального Минздрава. Уточняется, что на время капитального ремонта пациентов перераспределят по другим медорганизациям. Сейчас этот вопрос решается.
Подготовку к реставрации поликлиники, построенной еще в довоенную эпоху, обсудили на рабочем совещании специалистов Минстроя и Минздрава. Там сообщили, что в начале июня эксперты обследовали строительные конструкции и официально подтвердили: эксплуатировать объект нельзя, его нужно срочно ремонтировать.
Эта процедура была обязательной для получения положительного заключения госэкспертизы проекта, поскольку здание является объектом историко-культурного наследия. Теперь препятствий, чтобы начать работы, нет.
Впрочем, сроки, когда ветхую поликлинику начнут ремонтировать, пока не называют.
Зато в Минздраве совместно с коллективом медучреждения решают, куда девать врачей и прикрепленных пациентов. Поскольку своих площадей у 5-й горбольницы немного, вероятно, часть населения временно прикрепят к другим поликлиникам.
"Мы постараемся как можно быстрее перераспределить объемы медицинской помощи во всех наших поликлинических отделениях, чтобы равномерно рассредоточить нагрузку. Рассматриваем несколько вариантов, которые соответствовали бы исполнению всех необходимых требований по оказанию первичной медицинской помощи. Хочу заверить, что все решения будут обсуждаться с членами Общественного совета, депутатами и, конечно, с коллективом больницы", – рассказала главврач медучреждения Ирина Вильгельм.Здание по адресу пр. Калинина, 16, построено в 1934-1936 годах. Сначала его использовали как амбулаторию, а затем – как поликлинику меланжевого комбината.
Поликлиника уже давно критически нуждается в обновлении. В очень красивом, но уже ветхом здании никогда не делали капремонт сетей и конструкций.
Проект реставрации в 2022 году разработала мастерская Александра Деринга "Классика". Архитектор пояснил, что планируется воссоздать исторический фронтон, но при этом заменить все деревянные конструкции и полностью переоборудовать помещения под современные медицинские требования. Ожидается, что после капремонта здание прослужит еще не меньше 50 лет.
20:33:09 19-06-2024
А не проще снести здание и построить новое современное здание 5-6 этажей с расширенными возможностями для лечения барнаульцев? В поликлинике излишне высокие сталинские потолки, но помещений не так много для полноценной работы всех, в том числе и узких специалистов, и более глубоких исследований с новейшей техникой. Например, чтобы пройти некоторые исследования приходится из центра ездить на "гору". Если делать - так серьез и надолго!
23:32:41 19-06-2024
Гость (20:33:09 19-06-2024) А не проще снести здание и построить новое современное здани... что вы мелете? снеситесь сами
22:53:29 19-06-2024
Я там лечилась!
23:33:47 19-06-2024
вот чо снести - так это рухлядь и позоришшше поликлинику на Бехтерева и поставить на ее месте классный новый дом жилой, и пусть поликлиника там где-то будет на 1-3 этажах внизу
23:49:23 19-06-2024
Даже не верится , что до нужных ушей дошли просьбы о ремонте поликлиники. Хотя правильнее было бы её снести и построить новую . Хочется надеяться , что главный врач КГБУЗ N5 использует все возможности не только для ремонта , но и для приобретения нового оборудования для лечебного учреждения , в котором , например , окулист лишён самого необходимого, в стоматологическом кабинете зубоврачебные кресла и всё прочее со " времён Очакова и покоренья Крыма" . Замечательный специалист , любимая всеми Татьяна
Михайловна трудится в кабинете ЛФК много лет , но не имеет самого необходимого. С хорошим оборудованием, тренажерами можно было бы осуществлять профилактику заболеваний и проходить реабилитацию с ещё большей пользой. Нельзя не отметить прекрасную работу физиокабинета, который тоже нуждается в обновлении.
Хочется , чтобы всё получилось ещё при нашей жизни!
09:18:36 20-06-2024
Отношусь к этой поликлинике. Подтверждаю - замечательные врачи! Дай Бог после ремонта все останутся на своих местах
11:35:30 20-06-2024
Неврологи высший пилотаж. Столько новых домов рядом строится. Но даже сейчас ждешь 2 недели попасть к терапевту, 2 недели анализы 2 недели снова терапевт и энное количество к неврологу. Когда будем работать на опережение . Садики, школы, больницы строить наравне с новым жильем? Видимо сегодняшней власти это не по силам? И зачемона нам?
13:18:41 25-06-2024
Снесут, как кинотеатр Первомайский?