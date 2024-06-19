В Барнауле отреставрируют ветхую довоенную поликлинику. Врачи временно переедут

Здание – объект культурного наследия, поэтому процесс госэкспертизы был непростым

19 июня 2024, 15:42, ИА Амител

Поликлиника горбольницы № 5 в Барнауле / Фото: amic.ru

Проект реставрации здания поликлиники горбольницы № 5 по адресу пр. Калинина, 16, в Барнауле скоро получит положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает сайт регионального Минздрава. Уточняется, что на время капитального ремонта пациентов перераспределят по другим медорганизациям. Сейчас этот вопрос решается.

Подготовку к реставрации поликлиники, построенной еще в довоенную эпоху, обсудили на рабочем совещании специалистов Минстроя и Минздрава. Там сообщили, что в начале июня эксперты обследовали строительные конструкции и официально подтвердили: эксплуатировать объект нельзя, его нужно срочно ремонтировать.

Эта процедура была обязательной для получения положительного заключения госэкспертизы проекта, поскольку здание является объектом историко-культурного наследия. Теперь препятствий, чтобы начать работы, нет.

Впрочем, сроки, когда ветхую поликлинику начнут ремонтировать, пока не называют.

Зато в Минздраве совместно с коллективом медучреждения решают, куда девать врачей и прикрепленных пациентов. Поскольку своих площадей у 5-й горбольницы немного, вероятно, часть населения временно прикрепят к другим поликлиникам.

"Мы постараемся как можно быстрее перераспределить объемы медицинской помощи во всех наших поликлинических отделениях, чтобы равномерно рассредоточить нагрузку. Рассматриваем несколько вариантов, которые соответствовали бы исполнению всех необходимых требований по оказанию первичной медицинской помощи. Хочу заверить, что все решения будут обсуждаться с членами Общественного совета, депутатами и, конечно, с коллективом больницы", – рассказала главврач медучреждения Ирина Вильгельм.Здание по адресу пр. Калинина, 16, построено в 1934-1936 годах. Сначала его использовали как амбулаторию, а затем – как поликлинику меланжевого комбината.

Поликлиника уже давно критически нуждается в обновлении. В очень красивом, но уже ветхом здании никогда не делали капремонт сетей и конструкций.

Проект реставрации в 2022 году разработала мастерская Александра Деринга "Классика". Архитектор пояснил, что планируется воссоздать исторический фронтон, но при этом заменить все деревянные конструкции и полностью переоборудовать помещения под современные медицинские требования. Ожидается, что после капремонта здание прослужит еще не меньше 50 лет.