Барнаульская гордума попросит АКЗС продлить срок для оформления земли под самостроями

Жителям дадут дополнительно восемь лет, чтобы доказать своё право собственности

21 апреля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru

Депутаты Барнаульской гордумы решили обратиться в АКЗС, чтобы расширить действие регионального закона "О бесплатном предоставлении земельных участков". В него хотят добавить новые виды документов, которые помогли бы людям оформить в собственность землю под самовольными постройками. Сделать это будет можно до марта 2031 года. Решение приняли большинством голосов на заседании БГД 21 апреля.

По поручению губернатора Виктора Томенко гордума совместно с управлением имущественных отношений региона разработали текст законопроекта. В Барнауле проблема самовольных построек касается в первую очередь жителей посёлка Восточного, Кожзавода (более известен как Нахаловка) и нагорной части города. Например, речь идёт об участках по улицам Краевая, Парашютная, 6-я Нагорная и т. д. По предварительной оценке, проблема затрагивает несколько сотен барнаульцев. В остальных муниципалитетах узаконение самостроев не носит такого острого характера.

Депутаты БГД предложили четыре новые поправки, чтобы жители могли узаконить землю под самостроями. Во-первых, можно приложить решение суда, которое подтверждало бы возведение жилого дома до 14 мая 1998 года (появление Градостроительного кодекса РФ, – прим. ред.) или факт проживания в нём до этого времени. Во-вторых, чтобы узаконить землю, подойдёт документ, подтверждающий присвоение адреса домовладению. В-третьих, это может быть справка, доказывающая уплату налога в отношении земельного участка или жилого дома под ним. Опять же – документ должен быть датирован как минимум 1998 годом. В-четвёртых, сгодятся и акты органов местного самоуправления о разрешении строительства жилого дома, либо его эксплуатации, полученные до 14 мая 1998 года.

Законопроект могут рассмотреть на апрельской сессии АКЗС сразу в двух чтениях.