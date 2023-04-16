Депутаты дадут барнаульцам ещё восемь лет, чтобы узаконить землю под самостроями

Последний раз действие закона продлевали весной 2022 года

16 апреля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Жители барнаульского посёлка Восточный смогут узаконить свои дома, считающиеся самостроем. Часть из них до сих пор не смогли этого сделать. Несколько лет назад люди даже выходили на митинги с требованием решить данный вопрос. На этот раз на проблему обратила внимание Барнаульская гордума. Депутаты совместно с губернатором Виктором Томенко выйдут с предложением в АКЗС расширить действие регионального закона "О бесплатном предоставлении земельных участков". Депутаты хотят добавить в закон новые виды документов, которые помогли бы людям доказать своё право собственности. Изменённые правила будут действовать до 2031 года. Подробности – в материале amic.ru.

В чём проблема с землей?

В Барнауле проблема самовольных построек касается в первую очередь жителей посёлка Восточного, Кожзавода (более известен как Нахаловка) и нагорной части города. Например, речь идёт об участках по улицам Краевая, Парашютная, 6-я Нагорная и т. д. По предварительной оценке, проблема затрагивает несколько сотен барнаульцев. В остальных муниципалитетах проблема с узаконением самостроев не носит такого острого характера, рассказал депутат АКЗС Антон Васильев.

"Здесь уместно говорить только о каких-то единичных случаях", – отметил собеседник.

Сейчас землю с самостроем могут бесплатно предоставить в собственность, если права на участок ранее не оформляли, "не нарушаются законные права и интересы других лиц, соблюдаются требования земельного и градостроительного законодательства, а сохранение постройки не создает угрозу жизни и здоровью граждан".

До сих пор документ периодически продлевали на небольшой срок, как правило – два года. Последний раз это произошло в 2022 году. По словам Васильева, часть жителей за прошедшее время так и не успела надлежащим образом оформить свои земельные участки. Поэтому было принято решение пролонгировать действие закона сразу на восемь лет.

"В результате по поручению губернатора края управление имущественных отношений региона совместно с Барнаульской городской Думой подготовили законопроект", – прокомментировала представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Наталья Кувшинова.

Ещё депутаты предлагают добавить в закон несколько новых видов документов, которые помогут жителям доказать своё право на участки.

"Тем самым мы даём дополнительные возможности, чтобы узаконить эту землю и правильно её оформить, доказать, что человек имеет право на этот участок. В документе появятся новые основания, чтобы подтвердить своё право на недвижимость. Сделать это можно будет до марта 2031 года", – рассказала amic.ru председатель БГД Галина Буевич.

Что предлагают депутаты

Кроме продления срока действия закона до 2031 года, депутаты предложили четыре новые поправки, чтобы жители могли узаконить землю под самостроем.

Во-первых, можно приложить решение суда, которое подтверждало бы возведение жилого дома до 14 мая 1998 года (появление Градостроительного кодекса РФ, – прим. ред.) или факт проживания в нём до этого времени. Во-вторых, чтобы узаконить землю, подойдёт документ, подтверждающий присвоение адреса домовладению.

В-третьих, это может быть справка, доказывающая уплату налога в отношении земельного участка или жилого дома под ним. Опять же – документ должен быть датирован как минимум 1998 годом. В-четвёртых, сгодятся и акты органов местного самоуправления о разрешении строительства жилого дома, либо его эксплуатации, полученные до 14 мая 1998 года.

Когда примут поправки в краевой закон

Сначала вопрос рассмотрят на заседании городской думы 21 апреля. Если большинство депутатов поддержат инициативу, далее документ отправят в Заксобрание. Как пояснил amic.ru депутат АКЗС Антон Васильев, закон, скорее всего, внесут в дополнительную повестку апрельской сессии Заксобрания. Вероятно, его примут сразу в двух чтениях уже 27 апреля.

Как возникла проблема самостроев

Часть жителей Алтайского края, проживающая в частном секторе и строившая свои дома ещё в 1950-1960-е годы, после введения в действие Градостроительного и Земельного кодексов оказались в ситуации, когда они не могли узаконить постройку, поскольку у них не было права на землю, находящуюся под домом.

Так, жители барнаульского посёлка Восточный неоднократно привлекали внимание властей к проблеме самостроев, в том числе выходили на митинги. В 2018 году участие в уличной акции приняли около 100 человек. Горожане требовали от чиновников бесплатно предоставить им земельные участки, на которых они живут, в собственность для дальнейшего узаконивания построек. Тогда участники митинга даже приняли резолюцию, в которой потребовали продлить действие закона "О бесплатном предоставлении земельных участков".