Барнаульская художница нарисовала портрет итальянца, обвинившего ее в плагиате

Анастасия надеется, что Джоржини примет в дар портрет, который она готова отправить ему в Италию

19 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Анастасия Пахотина нарисовала портрет художника Эль Джоржини / Фото: соцсети Анастасии Пахотиной

Барнаульская художница Анастасия Пахотина в знак примирения нарисовала портрет коллеги из Италии Эль Джоржини, который накануне обвинил ее в плагиате. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Напомним, Джоржини пригрозил судом из-за картины, которую Анастасия нарисовала в местной барнаульской кофейне FreeMan's. Она пояснила, что просто нарисовала то, что попросили заказчики. Также отправила свои извинения художнику, но итальянец не стал их принимать.

"Во всей этой истории есть человек, который пострадал больше всех. Чьи чувства ненароком были задеты. Перед которым я правда чувствую себя виноватой. Человек, который находится сейчас далеко, в Италии. Я очень долго думала, как же я могу загладить свою вину. Я решила написать портрет художника. В этой работе я постаралась максимально показать свой авторский стиль. Работала в разных техниках и материалах", – рассказала Анастасия.

Девушка уже представила картину на своей выставке. Анастасия надеется, что Джоржини примет в дар портрет, который она готова отправить ему в Италию.