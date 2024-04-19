Барнаульская художница нарисовала портрет итальянца, обвинившего ее в плагиате
Анастасия надеется, что Джоржини примет в дар портрет, который она готова отправить ему в Италию
19 апреля 2024, 17:20, ИА Амител
Барнаульская художница Анастасия Пахотина в знак примирения нарисовала портрет коллеги из Италии Эль Джоржини, который накануне обвинил ее в плагиате. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Напомним, Джоржини пригрозил судом из-за картины, которую Анастасия нарисовала в местной барнаульской кофейне FreeMan's. Она пояснила, что просто нарисовала то, что попросили заказчики. Также отправила свои извинения художнику, но итальянец не стал их принимать.
"Во всей этой истории есть человек, который пострадал больше всех. Чьи чувства ненароком были задеты. Перед которым я правда чувствую себя виноватой. Человек, который находится сейчас далеко, в Италии. Я очень долго думала, как же я могу загладить свою вину. Я решила написать портрет художника. В этой работе я постаралась максимально показать свой авторский стиль. Работала в разных техниках и материалах", – рассказала Анастасия.
Девушка уже представила картину на своей выставке. Анастасия надеется, что Джоржини примет в дар портрет, который она готова отправить ему в Италию.
17:50:10 19-04-2024
На милонова, старого, похож портрет
18:30:45 19-04-2024
она в трусах это делала как обычно?
19:38:34 19-04-2024
гость (18:30:45 19-04-2024) она в трусах это делала как обычно?... Без трусов не получется, потечёт.
18:36:54 19-04-2024
ниче такая художница. хорошенькая.
19:51:35 19-04-2024
Художник слишком ранимый. Мог бы радоваться, что про него кто-то знает за пределами Европы и художественной тусовочки.
Да и девчонка не слишком умная.
00:34:11 20-04-2024
Пиарится.
13:53:19 20-04-2024
Те,кому не по зубам классическая живопись, от бессилия и отсутствия талантов напридумывали кучу всяких направлений... Экспрессионизм-это край. Сюрреализм-чаще болезные головой. Абстрактный экспрессионизм- этим уже все фиолетово, Поп-арт-без слов. Кубизм-трудно,но можно. Фовизм-на любителя. Пуантилизм, Барокко-ближе к истине. Рококо-забавно. Ренессанс-круто,тот же Да Винчи. Романтизм-померло с французской революцией-одной из...Неоклассицизм-почти бестселлер..Минимализм ну, типа черного квадрата..И так еще с полсотни... И если ваш оебенок намалевал что-то сумным видом,попробуйте продать на аукционе лет через 20.
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