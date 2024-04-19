НОВОСТИОбщество

Барнаульская художница нарисовала портрет итальянца, обвинившего ее в плагиате

Анастасия надеется, что Джоржини примет в дар портрет, который она готова отправить ему в Италию

19 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Анастасия Пахотина нарисовала портрет художника Эль Джоржини / Фото: соцсети Анастасии Пахотиной

Барнаульская художница Анастасия Пахотина в знак примирения нарисовала портрет коллеги из Италии Эль Джоржини, который накануне обвинил ее в плагиате. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Напомним, Джоржини пригрозил судом из-за картины, которую Анастасия нарисовала в местной барнаульской кофейне FreeMan's. Она пояснила, что просто нарисовала то, что попросили заказчики. Также отправила свои извинения художнику, но итальянец не стал их принимать.

"Во всей этой истории есть человек, который пострадал больше всех. Чьи чувства ненароком были задеты. Перед которым я правда чувствую себя виноватой. Человек, который находится сейчас далеко, в Италии. Я очень долго думала, как же я могу загладить свою вину. Я решила написать портрет художника. В этой работе я постаралась максимально показать свой авторский стиль. Работала в разных техниках и материалах", – рассказала Анастасия.

Девушка уже представила картину на своей выставке. Анастасия надеется, что Джоржини примет в дар портрет, который она готова отправить ему в Италию.

Художник из Италии обвинил в плагиате барнаульскую дизайнершу из-за картины в кафе

Девушка заявила, что просто выполняла заказ, и принесла извинения итальянцу
НОВОСТИКультура
Барнаул культура скандалы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:50:10 19-04-2024

На милонова, старого, похож портрет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:30:45 19-04-2024

она в трусах это делала как обычно?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:34 19-04-2024

гость (18:30:45 19-04-2024) она в трусах это делала как обычно?... Без трусов не получется, потечёт.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:54 19-04-2024

ниче такая художница. хорошенькая.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:35 19-04-2024

Художник слишком ранимый. Мог бы радоваться, что про него кто-то знает за пределами Европы и художественной тусовочки.

Да и девчонка не слишком умная.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:34:11 20-04-2024

Пиарится.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:19 20-04-2024

Те,кому не по зубам классическая живопись, от бессилия и отсутствия талантов напридумывали кучу всяких направлений... Экспрессионизм-это край. Сюрреализм-чаще болезные головой. Абстрактный экспрессионизм- этим уже все фиолетово, Поп-арт-без слов. Кубизм-трудно,но можно. Фовизм-на любителя. Пуантилизм, Барокко-ближе к истине. Рококо-забавно. Ренессанс-круто,тот же Да Винчи. Романтизм-померло с французской революцией-одной из...Неоклассицизм-почти бестселлер..Минимализм ну, типа черного квадрата..И так еще с полсотни... И если ваш оебенок намалевал что-то сумным видом,попробуйте продать на аукционе лет через 20.
,

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров