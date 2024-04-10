Художник из Италии обвинил в плагиате барнаульскую дизайнершу из-за картины в кафе
Девушка заявила, что просто выполняла заказ, и принесла извинения итальянцу
10 апреля 2024, 07:14, ИА Амител
Итальянский художник пригрозил барнаульской дизайнерше Анастасии Пахотиной судебным иском из-за картины, которую она нарисовала в местной кофейне FreeMan's. Как сообщает Telegram-канал Shot, Эль Джоржини обвинил ее в краже интеллектуальной собственности.
По информации канала, Пахотина украсила стену в заведении комикс-муралом за деньги. Однако работу увидела ее конкурентка Анастасия Петренко и сообщила об этом итальянцу.
Пахотина попыталась оправдаться и отправила свои извинения художнику, но итальянец не стал их принимать и заявил, что теперь этим "займется адвокат". Она пояснила, что просто нарисовала то, что попросили заказчики, и не знала, что работа как-то связана с Джоржини.
Эль Джоржини (Ale Giorgini) - итальянский иллюстратор, который получил мировую популярность благодаря потрясающим постерам в комикс-интерпритации к легендарным фильмам и сериалам. Живет и работает в Венеции.
08:14:50 10-04-2024
А послать его подальше вместе с его адвокатом... Выложил в интернет, пусть не обижается.
08:18:18 10-04-2024
работу увидела ее конкурентка и сообщила об этом итальянцу.---------- вот ведь баба завидущая
08:20:45 10-04-2024
Эх! добрая боярыня...)
08:25:31 10-04-2024
картину в студию!!!
08:31:37 10-04-2024
"Великобритания и США "достигли прогресса" в вопросе кражи российских замороженных активов и передачи их Украине. Об этом заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон." На территории нашей страны должны соблюдаться права граждан только дружественных стран.
08:55:37 10-04-2024
Гость (08:31:37 10-04-2024) "Великобритания и США "достигли прогресса" в вопросе кражи р... Ну что вы?То миллиарды долларов чистоганом,а здесь произведение искусства на стене...Оно же западное.
09:02:51 10-04-2024
чот такого мазилу даже яндекс отказался показывать
09:16:58 10-04-2024
Итальянского художника может обидеть даже барнаульская дизайнерша.
09:44:52 10-04-2024
Видел я их Италию на карте - сапог сапогом и всё!
09:52:10 10-04-2024
Есчо не ясно что теперь дефке будит...
09:52:36 10-04-2024
поисковики не знают такого художника, а барнаульская художница знает. чудеса)
не похоже ли это на скрытую рекламу заведения?
10:47:50 10-04-2024
Элен без ребят (09:52:36 10-04-2024) поисковики не знают такого художника, а барнаульская художни... Да ладно... Все нормально выдает гугл по запросу
12:03:21 10-04-2024
Гость (10:47:50 10-04-2024) Да ладно... Все нормально выдает гугл по запросу... прохладно. я до 5 страницы включительно пересмотрела результаты и даже близко похожего не нашла.
15:04:30 10-04-2024
Женщины они коварны. Заметил если в коллективе с мужчинами то расцветают, а если одни то это треш какой то, такие змеиные дела происходят, что за голову хватаешься. А тут и конкурентка...
15:40:24 10-04-2024
Элен без ребят (12:03:21 10-04-2024) прохладно. я до 5 страницы включительно пересмотрела результ... Так вы, наверное, на русском языке запрос формируете, а это не правильно.
17:58:10 10-04-2024
Баба-то на картине, как настоящая!