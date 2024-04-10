Художник из Италии обвинил в плагиате барнаульскую дизайнершу из-за картины в кафе

Девушка заявила, что просто выполняла заказ, и принесла извинения итальянцу

10 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Рисунок в кафе и Эль Джордини / Фото: t.me/shot_shot. Анастасия Пахотина / Фото: vk.com/altaimolodoi

Итальянский художник пригрозил барнаульской дизайнерше Анастасии Пахотиной судебным иском из-за картины, которую она нарисовала в местной кофейне FreeMan's. Как сообщает Telegram-канал Shot, Эль Джоржини обвинил ее в краже интеллектуальной собственности.

По информации канала, Пахотина украсила стену в заведении комикс-муралом за деньги. Однако работу увидела ее конкурентка Анастасия Петренко и сообщила об этом итальянцу.

Пахотина попыталась оправдаться и отправила свои извинения художнику, но итальянец не стал их принимать и заявил, что теперь этим "займется адвокат". Она пояснила, что просто нарисовала то, что попросили заказчики, и не знала, что работа как-то связана с Джоржини.

Эль Джоржини (Ale Giorgini) - итальянский иллюстратор, который получил мировую популярность благодаря потрясающим постерам в комикс-интерпритации к легендарным фильмам и сериалам. Живет и работает в Венеции.