НОВОСТИОбщество

Художник из Италии обвинил в плагиате барнаульскую дизайнершу из-за картины в кафе

Девушка заявила, что просто выполняла заказ, и принесла извинения итальянцу

10 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

Рисунок в кафе и Эль Джордини / Фото: t.me/shot_shot. Анастасия Пахотина / Фото: vk.com/altaimolodoi

Итальянский художник пригрозил барнаульской дизайнерше Анастасии Пахотиной судебным иском из-за картины, которую она нарисовала в местной кофейне FreeMan's. Как сообщает Telegram-канал Shot, Эль Джоржини обвинил ее в краже интеллектуальной собственности.

По информации канала, Пахотина украсила стену в заведении комикс-муралом за деньги. Однако работу увидела ее конкурентка Анастасия Петренко и сообщила об этом итальянцу.

Пахотина попыталась оправдаться и отправила свои извинения художнику, но итальянец не стал их принимать и заявил, что теперь этим "займется адвокат". Она пояснила, что просто нарисовала то, что попросили заказчики, и не знала, что работа как-то связана с Джоржини.

Эль Джоржини (Ale Giorgini) - итальянский иллюстратор, который получил мировую популярность благодаря потрясающим постерам в комикс-интерпритации к легендарным фильмам и сериалам. Живет и работает в Венеции.

Анастасия Петренко / Фото из соцсетей Анастасии Петренко

Картины для масс. Художница стрит-арта из Барнаула – о муралах и творчестве на улице

Amic.ru поговорил с уличной художницей Анастасией Петренко о росписи стен, новых муралах в Барнауле и об отличии стрит-арта от оформительства
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Барнаул скандалы

Комментарии 16

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Гость

08:14:50 10-04-2024

А послать его подальше вместе с его адвокатом... Выложил в интернет, пусть не обижается.

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Гость

08:18:18 10-04-2024

работу увидела ее конкурентка и сообщила об этом итальянцу.---------- вот ведь баба завидущая

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гость

08:20:45 10-04-2024

Эх! добрая боярыня...)

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горожанка

08:25:31 10-04-2024

картину в студию!!!

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Гость

08:31:37 10-04-2024

"Великобритания и США "достигли прогресса" в вопросе кражи российских замороженных активов и передачи их Украине. Об этом заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон." На территории нашей страны должны соблюдаться права граждан только дружественных стран.

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Гость

08:55:37 10-04-2024

Гость (08:31:37 10-04-2024) "Великобритания и США "достигли прогресса" в вопросе кражи р... Ну что вы?То миллиарды долларов чистоганом,а здесь произведение искусства на стене...Оно же западное.

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Гость

09:02:51 10-04-2024

чот такого мазилу даже яндекс отказался показывать

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Гость

09:16:58 10-04-2024

Итальянского художника может обидеть даже барнаульская дизайнерша.

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Гость

09:44:52 10-04-2024

Видел я их Италию на карте - сапог сапогом и всё!

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гость

09:52:10 10-04-2024

Есчо не ясно что теперь дефке будит...

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Элен без ребят

09:52:36 10-04-2024

поисковики не знают такого художника, а барнаульская художница знает. чудеса)
не похоже ли это на скрытую рекламу заведения?

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Гость

10:47:50 10-04-2024

Элен без ребят (09:52:36 10-04-2024) поисковики не знают такого художника, а барнаульская художни... Да ладно... Все нормально выдает гугл по запросу

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Элен без ребят

12:03:21 10-04-2024

Гость (10:47:50 10-04-2024) Да ладно... Все нормально выдает гугл по запросу... прохладно. я до 5 страницы включительно пересмотрела результаты и даже близко похожего не нашла.

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Гость

15:04:30 10-04-2024

Женщины они коварны. Заметил если в коллективе с мужчинами то расцветают, а если одни то это треш какой то, такие змеиные дела происходят, что за голову хватаешься. А тут и конкурентка...

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Гость

15:40:24 10-04-2024

Элен без ребят (12:03:21 10-04-2024) прохладно. я до 5 страницы включительно пересмотрела результ... Так вы, наверное, на русском языке запрос формируете, а это не правильно.

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Гость

17:58:10 10-04-2024

Баба-то на картине, как настоящая!

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