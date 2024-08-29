Барнаульская "Комната культуры" стала самой прослушиваемой группой на "Яндекс Музыке"

Коллектив Жени Трофимова каждый месяц демонстрирует рост аудитории после успеха в "Моей волне"

29 августа 2024, 21:15, ИА Амител

Евгений Трофимов и Роман Рудыка / Фото: страница "Комнаты культуры" во "ВКонтакте" / vk.com/komnatakultury

Барнаульская группа "Комната культуры" стала самой прослушиваемой на "Яндекс Музыке" этим летом. Как сообщает Forbes, ее ежемесячная аудитория достигла почти 5 млн подписчиков.

В пресс-службе стриминга рассказали, что авторская группа Жени Трофимова каждый месяц демонстрирует рост аудитории после успеха в "Моей волне" и попадания в проект "Искра" платформы в январе. Представители стриминга отмечают, популярность группы обусловлена активной концертной деятельностью и участием в фестивалях.

Самым прослушиваемым артистом у аудитории до 25 лет этим летом, по данным "Яндекс Музыки", стал рэпер Big Baby Tape. Наиболее популярной артисткой – исполнительница Mona, чей трек "Прощание", записанный с группой "Три дня дождя", продолжает находиться в чарте с осени прошлого года.