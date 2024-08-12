"Шумный дворик" и "Комната культуры". Фестиваль "Шум Катуни" отгремел на Алтае

Большой фоторепортаж с масштабного мероприятия

12 августа 2024, 14:00, ИА Амител

"Комната культуры" на фестивале "Шум Катуни" в 2024 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

10 августа на территории туристического комплекса "Бирюзовая Катунь" состоялся дебютный музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Он развернулся на трех локациях: главной сцене, территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" и в Парке Рериха. Мероприятие по оценке организаторов собрало около 15 тысяч гостей жителей и гостей региона, сообщает "Визиталтай".

Хэдлайнерами фестиваля выступили популярные российские исполнители, такие как группы "Сироткин" и барнаульская "Комната Культуры", а также амбассадор гитарной лирики Иван CHEBANOV.

Особое внимание на фестивале уделялось этническим мотивам. Трехчасовое этно-представление в "Алтайском кочевье" устроили ансамбль танца "АйКюн", виртуоз горлового пения Алаш Топчин и рок-группа "ГЕНнеральная репетиция". Музыкальную часть шоу дополняли яркие танцевальные номера теленгитов и кумандинцев, а также дефиле в национальных костюмах.

Помимо музыки, гости фестиваля могли заняться различными видами активного отдыха: йогой, водными видами спорта, прогулками по живописным местам.

На фестивале развернулась ярмарка региональной кухни "Шумный дворик", где можно было найти десятки видов угощений на любой вкус, в том числе и блюда алтайской кухни.

Как прошел масштабный музыкальный фестиваль - в фоторепортаже Алины Богомоловой.