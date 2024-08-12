"Шумный дворик" и "Комната культуры". Фестиваль "Шум Катуни" отгремел на Алтае
Большой фоторепортаж с масштабного мероприятия
12 августа 2024, 14:00, ИА Амител
10 августа на территории туристического комплекса "Бирюзовая Катунь" состоялся дебютный музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Он развернулся на трех локациях: главной сцене, территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" и в Парке Рериха. Мероприятие по оценке организаторов собрало около 15 тысяч гостей жителей и гостей региона, сообщает "Визиталтай".
Хэдлайнерами фестиваля выступили популярные российские исполнители, такие как группы "Сироткин" и барнаульская "Комната Культуры", а также амбассадор гитарной лирики Иван CHEBANOV.
Особое внимание на фестивале уделялось этническим мотивам. Трехчасовое этно-представление в "Алтайском кочевье" устроили ансамбль танца "АйКюн", виртуоз горлового пения Алаш Топчин и рок-группа "ГЕНнеральная репетиция". Музыкальную часть шоу дополняли яркие танцевальные номера теленгитов и кумандинцев, а также дефиле в национальных костюмах.
Помимо музыки, гости фестиваля могли заняться различными видами активного отдыха: йогой, водными видами спорта, прогулками по живописным местам.
На фестивале развернулась ярмарка региональной кухни "Шумный дворик", где можно было найти десятки видов угощений на любой вкус, в том числе и блюда алтайской кухни.
Как прошел масштабный музыкальный фестиваль - в фоторепортаже Алины Богомоловой.
14:14:47 12-08-2024
вот эти 65 зрителей и есть "масштабный фестиваль"?
20:14:33 12-08-2024
Край носится с этой "Бирюзовой Катунью" как с чемоданом без ручки. Сейчас очевидно, что деньги угроблены зря. "Бирзовая Катунь" проигрывает Манжероку всухую.
17:10:02 13-08-2024
Гость (20:14:33 12-08-2024) Край носится с этой "Бирюзовой Катунью" как с чемоданом без ... И чем же Вам Манжерок так угодил
22:07:19 13-08-2024
Гость (20:14:33 12-08-2024) Край носится с этой "Бирюзовой Катунью" как с чемоданом без ... Вы наверно только Манжерок посетили?
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