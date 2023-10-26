Барнаульская компания покупает землю, за которую задолжала мэрии

Теперь компания будет одновременно собственницей земельного участка и должником

26 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Участок, который хочет купить "СД Инвест" / Фото: amic.ru

Барнаульская компания "СД Инвест" заключила договор купли-продажи на земельный участок, аренду за который администрация города пытается взыскать через суд, сообщает "Атмосфера".

Напомним, ранее с "СД Инвест" взыскали 1,86 млн рублей задолженности по арендной плате за участок по адресу: Барнаул, Покровская, 19г. При этом хотели взыскать 2,97 млн рублей. После этого компания обратилась в Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске. Задолженность сформировалась с 11 января по 30 сентября 2022 года.

"Недавно "СД Инвест" заключил с управлением имущественных отношений договор о покупке участка. Дело в том, что в сентябре 2023 года компания, несмотря на задолженность по аренде, сдала в эксплуатацию расположенный на участке объект недвижимости, и по действующему законодательству получила право на выкуп земли без аукциона по кадастровой стоимости", – отмечает издание.

Теперь компания будет одновременно собственницей земельного участка и должником по арендной плате.