Арбитражная практика. Как возникшая два года назад фирма четырежды побывала в суде

Собрали всё, что известно о компании, которая смогла за короткое время несколько раз побывать в качестве ответчика

06 февраля 2023, 06:32, ИА Амител

Здание по ул. Покровской, 19 г / Фото: amic.ru

28 февраля Арбитражный суд Алтайского края рассмотрит иск комитета по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула к компании "СД Инвест" о взыскании задолженности по арендной плате почти в 3 млн рублей. Это уже четвёртое арбитражное дело, в котором созданная в конце декабря 2020 года и зарегистрированная по домашнему адресу фирма с одним сотрудником выступает в качестве ответчика. Amic.ru собрал все судебное портфолио "СД Инвест" и информацию о фирме.

Арендную плату не заплатили

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к ООО "СД Инвест" о взыскании 2 974 830 руб. 34 коп. арендной платы. Суд принял исковое заявление 12 декабря 2022 года. Заседание по рассмотрению дела назначено на 28 февраля.

Задолженность по арендной плате сформировалась у "СД Инвест" с 11 января по 30 сентября 2022 года. В размещённых на сайте Арбитражного суда документах не сообщается об объекте недвижимости, находящемся в аренде у компании, однако, как удалось узнать amic.ru, речь идёт о земельном участке и расположенном на нём объекте незавершённого строительства по адресу: Покровская, 19 г. Площадь земельного участка – 3990 кв. м, вид его разрешённого использования – магазины. На участке находится недостроенное здание площадью 1385,9 кв. м.

По телефону (номер размещён на здании) amic.ru рассказали, что помещения сдаются в аренду, и на значительную часть площадей уже нашлись арендаторы. Пока же здание не подаёт признаков жизни, вокруг него всё завалено снегом.

Забор ставить не хотели

Это не первое и не единственное дело, которое привело "СД Инвест" в Арбитражный суд. В декабре 2021 года "СД Инвест" выкупил землю в Барнауле на ул. Партизанской, 60, после банкротства прежнего собственника Алексея Аболымова. Стартовая цена на торгах составляла 9 млн рублей. "СД Инвест" предложил 22,17 млн и был признан покупателем. В начале 2022 года фирма приобрела соседний участок на Партизанской, 62.

В конце прошлого года СМИ выяснили, что собственник участка на Партизанской, 60, вновь сменился. Им стал известный барнаульский бизнесмен Иван Вдовин. Ранее на участках ул. Партизанской, 60 и 62, располагался скандально известный "барнаульский разлом", а после его сноса – кофейня "Чёрный квадрат".

В марте прошлого года администрация Центрального района обратилась в Арбитражный суд с иском к "СД Инвест". Власти требовали привести в надлежащее состояние ограждение земельного участка на Партизанской, 62. 7 июня 2022 года Арбитражный суд Алтайского края обязал "СД Инвест" "устранить повреждение конструктивных элементов ограждения, организовать установку устойчивого ограждения в единой цветовой гамме по периметру отведённого земельного участка".

Фирма попыталась оспорить решение в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске, но он вернул жалобу заявителю (о причинах этого – ниже). В конце концов забор вокруг земельного участка появился. Никаких работ на Партизанской, 60 и 62, не ведётся. Планы по застройке этих участков также публично не объявлялись.

Здание купили, деньги не заплатили, от расторжения договора уклонялись

В начале 2021 года ООО «Барнаульская сетевая компания» (БСК) решило продать здание и земельный участок под ним. Покупателем выступил "СД Инвест". 26 февраля был заключён договор купли-продажи. "СД Инвест" должен был рассчитаться с БСК до 15 марта 2021 года, но не рассчитался ни в эти сроки, ни позже.

БСК предложила "СД Инвест" подписать соглашение о расторжении договора купли-продажи, чтобы найти нового покупателя, но не получала ответов на свои обращения (об этом – ниже). То, что по состоянию на 12 августа 2021 года БСК не получила ответ от "СД Инвест" на требование от 31 марта 2021 года о расторжении договора купли-продажи, установлено не вступившим в силу на момент публикации решением суда, которое есть в распоряжении редакции.

Для расторжения договора купли-продажи БСК вынуждена была обратиться в Арбитражный суд Алтайского края. И только когда дело уже было в суде, "СД Инвест" 18 ноября прислал туда подписанное соглашение о расторжении договора.

Затягивание расторжения сделки обошлось БСК в 1,8 млн рублей. Дело в том, что параллельно с попытками установить контакт с "СД Инвест" БСК нашла нового покупателя здания и земельного участка и заключила с ним предварительное соглашение. Покупатель внёс задаток 900 тыс. рублей. Но поскольку БСК не уложилась в сроки, покупатель потребовал вернуть задаток и предусмотренную предварительным соглашением неустойку 900 тыс. рублей.

БСК выплатила деньги покупателю и сочла их убытком, вызванным тем, что "СД Инвест" уклонялся от расторжения договора купли-продажи. Для взыскания убытка БСК обратилась в Арбитражный суд Алтайского края, однако он не стал взыскивать деньги с "СД Инвест".

По мнению судьи Алексея Гуляева, перед заключением нового договора БСК должна была убедиться, что действие договора с "СД Инвест" или прекращено по обоюдному соглашению сторон, или что договор расторгнут в судебном порядке.

По мнению представителя БСК Ирины Тишиной, такое решение суда даёт возможность недобросовестным участникам гражданских правоотношений для безнаказанного злоупотребления. Она заявила amic.ru, что БСК исходила из декларируемого Гражданским кодексом фундаментального принципа презумпции добросовестности и предполагала добросовестность своего контрагента "СД Инвест".

БСК готовит апелляцию на решение суда.

Контрагенту и суду не отвечали

БСК в течение нескольких месяцев не могла связаться с Маргаритой Литвиновой, чтобы расторгнуть договор купли-продажи. Как сообщила представитель БСК Ирина Тишина, соглашение о расторжении договора дважды отправляли "СД Инвест" "Почтой России", писали директору и юристу в WhatsApp и на электронную почту, но ответа так и не получили.

Как выяснил amic.ru, примерно так же, как и с контрагентами, "СД Инвест" коммуницирует с арбитражным судом. Когда в Седьмой арбитражный апелляционный суд поступила жалоба "СД Инвест" на решение Арбитражного суда Алтайского края об установке ограждения вокруг земельного участка по адресу: Партизанская, 62, суд затребовал у компании документы об уплате государственной пошлины.

Так как документы не поступили, суд оставлял апелляционную жалобу без движения. Суд отправлял "СД Инвест" определение "Почтой России" по адресу регистрации компании: пр. Строителей, д. 37, кв. 71, и получил его назад.

Что известно о "СД Инвест"

ООО "СД Инвест" было образовано 21 декабря 2020 года. Компания зарегистрирована по домашнему адресу. По данным системы проверки контрагентов "Контр Фокус", в "СД Инвест" числится один сотрудник. Директор и единственный учредитель фирмы – Маргарита Литвинова.

Мужем Маргариты Литвиновой является предприниматель Дмитрий Литвинов, который может быть фактическим владельцем и руководителем зарегистрированного на неё бизнеса. Вероятно, это собственник ООО "Криос", в учредительных документах которого значатся 73 вида деятельности – от оптовой торговли до деятельности рекламных агентств и подбора персонала. Дмитрий Литвинов также являлся владельцем ООО "Северное сияние" и совладельцем ООО "Литар".

О Маргарите Литвиновой также известно, что она директор организованного 21 февраля 2022 года благотворительного фонда "Люди", зарегистрированного по адресу: Барнаул, пл. им. В.Н. Баварина, 1. Данных о деятельности фонда в открытых источниках нет.