Барнаульская компания продала квартиры, закупленные для сирот

В феврале 2023 года фирма отказалась от исполнения контрактов и не передала жильё в собственность края

10 марта 2023, 16:49, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае компанию 16 раз внесли в Реестр недобросовестных поставщиков за каждый отдельный отказ от предоставления квартир, закупленных для сирот по контракту, сообщает региональная ФАС.

"Компания в 2021 году, выиграв аукционы по поставке 16 жилых помещений в Белокурихе для обеспечения жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фактически отказалась исполнять обязательства", – рассказали в ведомстве.

Квартиры стоимостью по 1,9 млн рублей каждая должны были быть переданы в собственность региона до конца 2021 года, но их передача не состоялась в связи с задержкой введения многоквартирного дома в эксплуатацию. Разрешение на ввод было получено в августе 2022 года. Однако и после этого жильё не передали.

В феврале 2023 года компания отказалась от исполнения контрактов. Как выяснило ведомство, ещё до этого квартиры были проданы третьим лицам.