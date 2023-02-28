Краевые власти потратят ещё 16 млн рублей на квартиры для сирот

Чиновники намерены закупить шесть квартир

28 февраля 2023, 07:28, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: unsplash.com

Власти Алтайского края закупят шесть квартир для барнаульских детей-сирот. На эти цели они потратят 16,5 млн рублей. Соответствующие лоты появились на сайте госзакупок.

Обе заявки разместили на портале 14 февраля. Первая из них предполагает закупку пяти квартир ценой 2,7 млн рублей каждая. Всего на них потратят 13,8 млн рублей. По второму лоту власти приобретут ещё одну квартиру за 2,7 млн рублей.

По контракту все квартиры должны быть площадью не менее 31 квадратного метра в доме не ниже четырёх этажей и не ранее 1970 года постройки.

Помещения предоставят в Барнауле за исключением ул. Силикатной, д. 7а, микрорайона Новосиликатного, сёл Власиха, Гоньба, Лебяжье, посёлков Бельмесёво, Берёзовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казённая Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Новомихайловка, Плодопитомник, Центральный, Черницк, Ягодное и нескольких станций.

Объекты должны быть подключены ко всем инженерным и коммунальным сетям, центральному холодному и горячему водоснабжению. При отсутствии горячей воды обязателен водонагреватель. Кроме того, необходимо наличие ванны или душевой кабины, а также санузла и кухни. На полу должен лежать линолеум, ламинат, паркет или керамическая плитка.

Предоставить квартиры подрядчик должен до 15 мая.

Напомним, что в начале февраля краевые власти объявили три аукциона на закупку квартир для детей-сирот. Чиновники намеревались приобрести восемь квартир на сумму 24 млн рублей. В итоге цену удалось снизить до 23,6 млн рублей. Жильё нуждающиеся должны получить также до 15 мая.