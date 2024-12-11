Барнаульская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии
Сейчас "Вега-инжиниринг" ведет работу с партнерами в республике
11 декабря 2024, 14:03, ИА Амител
Барнаульская компания "Вега-инжиниринг", гречку которой запретили ввозить в Белоруссию, выясняет обстоятельства произошедшего. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в управлении пищевой промышленности Алтайского края.
"Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", – заявили в управлении.
Напомним, что Госстандарт Белоруссии запретил ввоз гречневой быстроразваривающейся крупы "Вега-инжиниринг" из-за того, что она разваривалась за 29 минут вместо нормативных 25. В результате продукцию признали опасной, так как производитель таким образом предоставил неверную информацию о наименовании товара.
14:08:49 11-12-2024
разваривалась за 29 минут вместо нормативных 25 ---- с лапшей сталкивался, как бы не Гранмулино, написано что-то типа 10-12 минут, а реально минут 18-20, после 12 еще сырая. В чем проблема написать реально
15:15:23 11-12-2024
Гость (14:08:49 11-12-2024) разваривалась за 29 минут вместо нормативных 25 ---- с лапше... Ну дык тут на вкус да на цвет - кому арбуз, а кому свиной хрящик. Сырая лапша - это как? А про гречку - мне кажется, просто формально докопались, причина явно в другом.
14:36:24 11-12-2024
я люблю альденте - даже гречку)))
15:18:22 11-12-2024
Почему запретили поставлять в Белоруссию: видимо варить эту гречку можно, но есть пока нет...
18:14:58 11-12-2024
потому что маркировать нужно правильно а не тяпляп
13:25:15 15-12-2024
Странно. Что-то тут не так. Обычная гречка варится от 20 мин. Хотя некоторые гурманы варят всю ночь. В холодной воде.