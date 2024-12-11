Барнаульская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии

Сейчас "Вега-инжиниринг" ведет работу с партнерами в республике

11 декабря 2024, 14:03, ИА Амител

Гречка / Фото: unsplash.com / Łukasz Rawa

Барнаульская компания "Вега-инжиниринг", гречку которой запретили ввозить в Белоруссию, выясняет обстоятельства произошедшего. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в управлении пищевой промышленности Алтайского края.

"Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", – заявили в управлении.

Напомним, что Госстандарт Белоруссии запретил ввоз гречневой быстроразваривающейся крупы "Вега-инжиниринг" из-за того, что она разваривалась за 29 минут вместо нормативных 25. В результате продукцию признали опасной, так как производитель таким образом предоставил неверную информацию о наименовании товара.