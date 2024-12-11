Продукция не соответствует техрегламенту Таможенного союза

11 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Гречка / Фото: unsplash.com / Sonia

Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу в магазинах гречневой быстроразваривающейся крупы барнаульской компании "Вега-инжиниринг". Об этом сообщает портал "Продукция и услуги Республики Беларусь".

Причиной стало несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Выяснилось, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составил 29 минут, в то время как норма – до 25 минут.

"Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается", – подчеркивает портал.

Отмечается, что производитель таким образом предоставил неверную информацию о наименовании продукта. Такие товары автоматически относятся к категории опасных.