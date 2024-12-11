Белоруссия запретила ввоз гречки от барнаульского производителя из-за "четырех минут"
Продукция не соответствует техрегламенту Таможенного союза
11 декабря 2024, 08:00, ИА Амител
Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу в магазинах гречневой быстроразваривающейся крупы барнаульской компании "Вега-инжиниринг". Об этом сообщает портал "Продукция и услуги Республики Беларусь".
Причиной стало несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Выяснилось, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составил 29 минут, в то время как норма – до 25 минут.
"Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается", – подчеркивает портал.
Отмечается, что производитель таким образом предоставил неверную информацию о наименовании продукта. Такие товары автоматически относятся к категории опасных.
08:08:42 11-12-2024
Давно покупаю гречку только из Белоруссии, очень вкусная не то что наша
08:33:45 11-12-2024
Сергей (08:08:42 11-12-2024) Давно покупаю гречку только из Белоруссии, очень вкусная не ... вы хотели сказать Алтайскую из Беларуси или я чтото не так прочитал?
08:49:06 11-12-2024
гость (08:33:45 11-12-2024) вы хотели сказать Алтайскую из Беларуси или я чтото не так п... Та алтайская, которая в наших сетевых магазинах - это отходы какие-то, а не гречка. Если и есть что-то хорошее, то все это явно за пределы края вывозят.
09:06:07 11-12-2024
Гость (08:49:06 11-12-2024) Та алтайская, которая в наших сетевых магазинах - это отходы... Лучше вообще ничего не брать местного производства, за редким исключением, буквально по одной позиции в каждом отделе продуктового магазина.
09:32:29 11-12-2024
Гость (09:06:07 11-12-2024) Лучше вообще ничего не брать местного производства, за редки... согл.
а мистраль - это откуда? едим, вроде нормуль.
10:33:37 12-12-2024
Гость (08:49:06 11-12-2024) Та алтайская, которая в наших сетевых магазинах - это отходы... вы знаете, что такое демпинг? Так вот, это все и объясняет! А наша, Алтайская гречка просто обалденная!!!
09:12:22 11-12-2024
Сергей (08:08:42 11-12-2024) Давно покупаю гречку только из Белоруссии, очень вкусная не ... а где покупаете?
08:41:26 11-12-2024
Тоже беру белорусскую сгущёнку. Там хоть молоком пахнет, почти как в детстве из 80-х... Только тоже 370 грамм стали делать, как россияне.
08:48:30 11-12-2024
Правильно говорить Российскую!
17:08:28 11-12-2024
RUSSKIY (08:41:26 11-12-2024) Тоже беру белорусскую сгущёнку. Там хоть молоком пахнет, поч... молоком там именно только пахнет. Белоруссия- лидер по использованию пальмы, если вы не знали.
08:47:08 11-12-2024
Гречку давно беру только пропаренную в пакетиках. Дорого, поэтому беру редко. Но брать обычную давно перестал, так как она либо тухлая, либо вместо рассыпчатой одна размазня, либо все вместе. Если хлеб из мариек и пятерочек могу заменить своим из хлебопечки либо из пекарен, то гречку не заменить. А жаль.
12:10:22 11-12-2024
Гость (08:47:08 11-12-2024) Гречку давно беру только пропаренную в пакетиках. Дорого, по...
вы просто готовить не умеете, у меня прекрасная гречка получается, хоть наша, хоть не наша )))
03:54:08 12-12-2024
Гость (12:10:22 11-12-2024) вы просто готовить не умеете, у меня прекрасная гречка п... А я беру только алтайскую, она и вкусная и разваливается хорошо, точно не умеют , готовить ее нужно научиттся.
13:12:20 11-12-2024
Гость (08:47:08 11-12-2024) Гречку давно беру только пропаренную в пакетиках. Дорого, по... Живу на Алтае, гречка отменная у нас.
Готовить нужно уметь. 1:2
14:34:21 11-12-2024
Гость (08:47:08 11-12-2024) Гречку давно беру только пропаренную в пакетиках. Дорого, по...
Так вы готовить видимо не умеете)), как можно испоганить гречку?!))
08:51:51 11-12-2024
" 29 минут, в то время как норма – до 25 минут." Четыре минуты убили алтайский наворот.
09:15:57 11-12-2024
ну вот видите из всероссийской жЫтницы греча белорусам пришлась не по вкусу.
а там наверное, вроде как российский ГОСТ был, в грече то ))
теперь включаем фантазию и предоставляем что продается у нас в магазинах по ТУ.
09:26:01 11-12-2024
Блин гурманы собрались, гречка им алтайская не нравится, а готовить то вы ее умеете?
09:47:14 11-12-2024
ППШариков (09:26:01 11-12-2024) Блин гурманы собрались, гречка им алтайская не нравится, а г... берете развесную гречу в МарииРА.
вылавоиваете оттудова макарошки, которые из соседней бадьи занесло.
потом вытаскиваете оттуда камешки.
потом неочитчищенные зернышки.
отмываем в 3 водах от загрязнений растворимых
можно приступать к готовке.
смотрите не перепутайте техпроцесс.
12:27:29 11-12-2024
Musik (09:47:14 11-12-2024) берете развесную гречу в МарииРА.вылавоиваете оттудова м... Главное не читать ту вашу ахинею, что вы тут нанесли. Бред просто сивой кобылы....
12:26:53 11-12-2024
ППШариков (09:26:01 11-12-2024) Блин гурманы собрались, гречка им алтайская не нравится, а г... Шарик, тебя на АП забанили что ли ? Зачем тебе гречка, лучше расскажи как ты таксовал, как с пиратами сражался, вот интересно то будет😎
14:04:55 11-12-2024
Сергей (12:26:53 11-12-2024) Шарик, тебя на АП забанили что ли ? Зачем тебе гречка, лучше... Гречневая каша с маслом очень вкусное и полезное блюдо, возможно использование как гарнир к мясным блюдам.
09:32:03 11-12-2024
Надо же, какие гречкогурманы выискались! Покупаю первую попавшуюся недорогую гречку в Магните, Пятерочке, Ярче, где придется. Нормальная крупа, ничего гнилого ни разу не было. Может, дешевая быстро раскупается, не залеживается, поэтому свежая. К вкусу тоже претензий нет, гречка как гречка.
11:00:58 11-12-2024
Гость (09:32:03 11-12-2024) Надо же, какие гречкогурманы выискались! Покупаю первую по... Недавно купили гречневую ядрицу от ООО "Севуч плюс" в Ярче (но это на точно, жена бегает по всем магазинам). Крупа тухлая и прогорклая. Дата фасовки 26.08.2024. Есть фотографии упаковки и штампов. Кашу есть не смогли. Крупу выбросили.
Кап повезет. Жаль что иной раз дерьмо фасуют.
11:11:11 11-12-2024
Гость (11:00:58 11-12-2024) Недавно купили гречневую ядрицу от ООО "Севуч плюс" в Ярче (... Да, в Ярче скорее всего крупа не из Алтайского края, сеть магазинов томская.
11:44:04 11-12-2024
Гость (11:11:11 11-12-2024) Да, в Ярче скорее всего крупа не из Алтайского края, сеть ма... Не, "Севуч Плюс" барнаульская компания, офис на Урных, фасуют на Аносова, если верить этикетке на пачке.
09:41:14 11-12-2024
Что касается белорусской сгущенки. Как-то нарочно купила рогачевскую, чтобы посмотреть, чем отличается от нашей. Так вот : ничем! По вкусу, как наша. Ни хуже, ни лучше. Просто раскрученный бренд, стоит дороже.
10:18:50 11-12-2024
Гость (09:41:14 11-12-2024) Что касается белорусской сгущенки. Как-то нарочно купила рог... наша - это под каким брендом?
10:43:59 11-12-2024
Гость (10:18:50 11-12-2024) наша - это под каким брендом?... Покупаю редко, обычно когда пеку доиашний тортик, поэтому название бренда не помню. Ориентируюсь на состав, чтобы без растительных добавок. Почему сравнила с рогачевской, потому что брала сразу две для крема и в бисквит, белорусскую и нашу, открыла сразу обе и попробовала, белорусская ничем не отличалась.
11:59:43 11-12-2024
Гость (10:43:59 11-12-2024) Покупаю редко, обычно когда пеку доиашний тортик, поэтому на... ну не знаю, для тортика может и сойдет, а вот если так, из розеточки посмаковать, то рогачев, у меня с нее пищеварительный тракт не так возмущается хотя бы.
12:21:41 11-12-2024
Гость (11:59:43 11-12-2024) ну не знаю, для тортика может и сойдет, а вот если так, из р... Я рогачевскую покупать больше не буду, вкус не лучше нашей, а стоит дороже. Смаковать там нечем.
00:03:59 12-12-2024
Гость (10:18:50 11-12-2024) наша - это под каким брендом?... Алексеевская в железной банке.
09:57:20 11-12-2024
Смотрели недавно видео блогеров из США о семейных закупках продуктов на месяц. Показали они так же «русский магазин», где товары российских производителей; покупали там зефир в шоколаде, конфеты «Мишки» с картинкой Шишкина и что-то ещё, не суть важно. НО! Когда проводили камерой по полкам, в поле зрения попали… знакомые пакетики «Гречка Алтайская», точь- в- точь как у нас в барнаульских магазинах. Может, белорусам не нравится наша гречка, а в Америке берут!
10:15:50 11-12-2024
Гость (09:57:20 11-12-2024) Смотрели недавно видео блогеров из США о семейных закуп... Могу даже сказать откуда эта гречка, из с. Шипуново
20:34:32 11-12-2024
Гость (09:57:20 11-12-2024) Смотрели недавно видео блогеров из США о семейных закуп... Агась, смотрел недавно блоХиров из Барнаула, пошли в супермаркет, а там рамбутан лежит наш тайландский, весь уже пропал судя по цвету, ещё и цена в 4 раза дороже, чем вон из окна на ветке висит, поставляю так далеко, горжусь
П.с гречка Алтайская нормальная, но в магазинах РФ идёт как бюджетная почему-то по цене, не знаю почему
10:36:20 11-12-2024
Давно не вижу в наших магазинах сечку. Раньше наоборот, было сложнее найти гречку. А теперь нет сечки, которая стоила копейки, варилась очень быстро. Зря её не продают!
16:53:40 11-12-2024
Гость (10:36:20 11-12-2024) Давно не вижу в наших магазинах сечку. Раньше наоборот, было... такая сечка называется гречневый продел, продается в магазинах "ПроЗапас". Недели две назад там ее видел, да она дешевле, но разница с гречкой уже стала не такая существенная как раньше
17:11:31 11-12-2024
Гость (10:36:20 11-12-2024) Давно не вижу в наших магазинах сечку. Раньше наоборот, было... крупа должна варится долго, только тогда будет польза. а все эти пережеванные сечки и бп- прямой путь к диабету
17:15:12 11-12-2024
Гость (10:36:20 11-12-2024) Давно не вижу в наших магазинах сечку. Раньше наоборот, было... А сечку жрите, мусора сами! (с) )))
10:41:39 11-12-2024
гречка наша местная отличная
не беру быстроразваривающуюся, и прочую полу обработанную и вам не советую
беру такую чтобы варить подольше и чтобы обработки минимум проходила от куста и норм
Барнаульскую гречку покупают во всем мире даже японцы по ней прибиваются
только там она в японском магазине стоит на наши деньги почти 100 тысяч за 1 килограм и они берут потому что она необходима для организма как и мед гречишный
11:53:26 11-12-2024
майор (10:41:39 11-12-2024) гречка наша местная отличнаяне беру быстроразваривающуюс... Не ври. В Япии гречка столько не стоит
10:56:03 11-12-2024
Зато дорожает
11:54:47 11-12-2024
Гречку на сковороде с маслом до очень темно коричневого цвета прокалить а потом кашу сварить-обьеденье
12:19:36 11-12-2024
Передо мной сейчас начатая упаковка из Ярче, варили на той неделе, крупа не гнилая, изготовлена 28.09.24 ООО «Камелот-А», адрес производителя Новосибирская область, с.Толмачево. Дан рецепт: «Гречку перебрать и промыть, залить водой( на 1 стакан крупы 2-2,5 стакана воды) довести до кипения, уменьшить огонь до слабого и варить 20-25 минут, пока вода не выкипит из кастрюли. Снимаем с огня, солим и добавляем по вкусу сливочное масло.» Видимо, рецепт стандартный, другие производители указывают такой же. Из рецепта следует, что 20-25 минут отсчитывается после закипания, то есть реально варится дольше, ведь до закипания тоже проходит какое-то время.
12:43:37 11-12-2024
Гость (12:19:36 11-12-2024) Передо мной сейчас начатая упаковка из Ярче, варили на той н... заливаю гречку на ночь водой (промыв перед этим), утром на огонь (можно в свч). закипит - отключить. готово. соль, масло по вкусу.
16:58:14 11-12-2024
Гость (12:43:37 11-12-2024) заливаю гречку на ночь водой (промыв перед этим), утром на о... Интересный рецепт! Попробую! Спасибо!
17:13:39 11-12-2024
Гость (12:43:37 11-12-2024) заливаю гречку на ночь водой (промыв перед этим), утром на о... тоже так делаю. утром только до кипения довожу, но крупа готова уже. или в пароварке.
22:18:19 12-12-2024
Гость (12:43:37 11-12-2024) заливаю гречку на ночь водой (промыв перед этим), утром на о... супер решение 🙂
12:30:33 11-12-2024
Не забываем, что гречку которую посеяли весной 24го будут убирать ещё в 25ом.
13:47:48 11-12-2024
Не-е-е. Что-то мутят белорусы. Если у них варится дольше, смотря какой силы огонь, может поставили плиту на 1 и ждут у моря погоды. Ещё возникает вопрос, какую опасность представляет крупа, если у них варится на 4 минуты больше? Чем это опасно7
13:51:24 11-12-2024
Всю крупу покупаю Агро Альянс, вся крупа вкусная и чистая, а наше сгущённое молоко на разлив вкуснее Рогачева.
15:10:48 11-12-2024
Гость (13:51:24 11-12-2024) Всю крупу покупаю Агро Альянс, вся крупа вкусная и чистая, а... не попадалось на разлив. можете подсказать в каком магазине?
16:10:21 11-12-2024
Гость (15:10:48 11-12-2024) не попадалось на разлив. можете подсказать в каком магазине?... Георгия Исакова 239, "Продукты у дома"
15:07:30 11-12-2024
Предлагаю перерабатывать тут, а бульбашам продовать готовую дороже,
11:11:14 12-12-2024
Нормальная у нас гречка, берём в пакетах на базаре по 3 кг, прекрасно варится.
21:18:49 12-12-2024
Придирки 25 29 какая разница лишь бы была качественная и вкусная зажрались