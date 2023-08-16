НОВОСТИОбщество

Барнаульская "королева мусорки" запретила детям выбрасывать мусор в урну

Из-за упаковки для подарка женщина накричала на детей и заставила доставать бумагу

16 августа 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула рассказала о женщине, которая охраняет мусорку возле своего подъезда. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, ее дочь с подругами праздновали день рождения, вручили подарок, а упаковку выбросили в урну возле подъезда дома на проспекте Энергетиков, 10.

Сразу после этого женщина из черной машины стала кричать на них и требовать не бросать мусор в урну. Испуганная девочка достала бумажку, но крики не закончились. 

Барнаульцы выяснили, что женщина постоянно запрещает выбрасывать отходы тем, кто не живет в подъезде. В комментариях горожане предложили бросать мусор рядом, чтобы не забивать драгоценную мусорку.

Барнаул мусор

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:33:42 16-08-2023

Какой точно адрес, подъезд? Вечером приедем, накидаем рядом с этой мусоркой гору мелкого хлама - бумажек, стаканчиков, бутылок, банок от пива и прочего...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:52 16-08-2023

Гость (10:33:42 16-08-2023) Какой точно адрес, подъезд? Вечером приедем, накидаем рядом ... да все бы хорошо, но другие жильцы зачем это свинство будут видеть, и в итоге убирать все дворнику, а не этой сумасшедшей тетке, и вообще это не первый случай многие бабки тоже так "дежурят".

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:49 16-08-2023

Больная... Её бы электрическим током полечить бы...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:10 16-08-2023

ее нужно головой вниз засунуть в мусорку сразу заткнется

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:44 16-08-2023

точно адрес, подъезд? - там 5 подъездов, где чище всего там и она))))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Живущий рядом

12:28:00 16-08-2023

Жители Дома Энергетиков 10 почти поголовно больные на голову - пытались запрещать проезжать автомобилям через их двор если ты не проживаешь там, периодически не пускают детей соседних домов на площадку... Не раз наблюдал картину как водители по своему двору едут аккуратно, как только пересекли свой шлагбаум летят по дворам сигналя чтоб все разбегались и уступали "королям" дорогу... А самое интересное что они на свои мусорные огородили-установили ворота с ключом чтоб другие дома не пользовались....

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:34 16-08-2023

Живущий рядом (12:28:00 16-08-2023) Жители Дома Энергетиков 10 почти поголовно больные на голову... Менталитет... Наверное, расселённые или деревенские. Или детдомовцы.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:20 16-08-2023

Гость (12:45:34 16-08-2023) Менталитет... Наверное, расселённые или деревенские. Или дет... А деревенские вам почему не по нраву? Свинья она и в Африке свинья.. где бы она не жила..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:06:19 16-08-2023

Гость (12:45:34 16-08-2023) Менталитет... Наверное, расселённые или деревенские. Или дет... А детдомовцы что?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:15 16-08-2023

В инцендент Барнаул ( откуда скопировать рассказ) еше написано про нерусского парня, который позже вышел и угрожал девочкам, за эту мусорку. Почему вырезали этот факт ?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:22 16-08-2023

нехватка лещей повсюду. Тех самых, которые по щам, целебных

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:49 16-08-2023

Почему вырезали этот факт ? - дабы не разжигать межнациональный конфликт

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:08 16-08-2023

От перенаселения и тесноты люди уставшие и раздраженные.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:37 16-08-2023

перенаселения и тесноты - В 70 -е жили в бараках, на этаже по 10 семей,30 детей - и ничего.. нашли причину

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:48 16-08-2023

Гость (12:56:37 16-08-2023) перенаселения и тесноты - В 70 -е жили в бараках, на этаже ... Не знаю, где вы жили в 70-е... А я вот как раз наблюдал этот "горький катаклизм" взаимоотношений, который вы называете "ничего".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:34 16-08-2023

А где Чубайс? Что с ним? Или наворовав и смывшись так всё ему с рук и сошло?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:48 16-08-2023

Селюки постепенно захватывают город и пытаются заставить жить его по своим правилам

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров