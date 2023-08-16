Барнаульская "королева мусорки" запретила детям выбрасывать мусор в урну
Из-за упаковки для подарка женщина накричала на детей и заставила доставать бумагу
16 августа 2023, 10:27, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала о женщине, которая охраняет мусорку возле своего подъезда. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, ее дочь с подругами праздновали день рождения, вручили подарок, а упаковку выбросили в урну возле подъезда дома на проспекте Энергетиков, 10.
Сразу после этого женщина из черной машины стала кричать на них и требовать не бросать мусор в урну. Испуганная девочка достала бумажку, но крики не закончились.
Барнаульцы выяснили, что женщина постоянно запрещает выбрасывать отходы тем, кто не живет в подъезде. В комментариях горожане предложили бросать мусор рядом, чтобы не забивать драгоценную мусорку.
10:33:42 16-08-2023
Какой точно адрес, подъезд? Вечером приедем, накидаем рядом с этой мусоркой гору мелкого хлама - бумажек, стаканчиков, бутылок, банок от пива и прочего...
11:20:52 16-08-2023
Гость (10:33:42 16-08-2023) Какой точно адрес, подъезд? Вечером приедем, накидаем рядом ... да все бы хорошо, но другие жильцы зачем это свинство будут видеть, и в итоге убирать все дворнику, а не этой сумасшедшей тетке, и вообще это не первый случай многие бабки тоже так "дежурят".
10:34:49 16-08-2023
Больная... Её бы электрическим током полечить бы...
11:18:10 16-08-2023
ее нужно головой вниз засунуть в мусорку сразу заткнется
11:36:44 16-08-2023
точно адрес, подъезд? - там 5 подъездов, где чище всего там и она))))
12:28:00 16-08-2023
Жители Дома Энергетиков 10 почти поголовно больные на голову - пытались запрещать проезжать автомобилям через их двор если ты не проживаешь там, периодически не пускают детей соседних домов на площадку... Не раз наблюдал картину как водители по своему двору едут аккуратно, как только пересекли свой шлагбаум летят по дворам сигналя чтоб все разбегались и уступали "королям" дорогу... А самое интересное что они на свои мусорные огородили-установили ворота с ключом чтоб другие дома не пользовались....
12:45:34 16-08-2023
Живущий рядом (12:28:00 16-08-2023) Жители Дома Энергетиков 10 почти поголовно больные на голову... Менталитет... Наверное, расселённые или деревенские. Или детдомовцы.
13:31:20 16-08-2023
Гость (12:45:34 16-08-2023) Менталитет... Наверное, расселённые или деревенские. Или дет... А деревенские вам почему не по нраву? Свинья она и в Африке свинья.. где бы она не жила..
20:06:19 16-08-2023
Гость (12:45:34 16-08-2023) Менталитет... Наверное, расселённые или деревенские. Или дет... А детдомовцы что?
12:33:15 16-08-2023
В инцендент Барнаул ( откуда скопировать рассказ) еше написано про нерусского парня, который позже вышел и угрожал девочкам, за эту мусорку. Почему вырезали этот факт ?
12:39:22 16-08-2023
нехватка лещей повсюду. Тех самых, которые по щам, целебных
12:39:49 16-08-2023
Почему вырезали этот факт ? - дабы не разжигать межнациональный конфликт
12:49:08 16-08-2023
От перенаселения и тесноты люди уставшие и раздраженные.
12:56:37 16-08-2023
перенаселения и тесноты - В 70 -е жили в бараках, на этаже по 10 семей,30 детей - и ничего.. нашли причину
15:06:48 16-08-2023
Гость (12:56:37 16-08-2023) перенаселения и тесноты - В 70 -е жили в бараках, на этаже ... Не знаю, где вы жили в 70-е... А я вот как раз наблюдал этот "горький катаклизм" взаимоотношений, который вы называете "ничего".
13:03:34 16-08-2023
А где Чубайс? Что с ним? Или наворовав и смывшись так всё ему с рук и сошло?
15:39:48 16-08-2023
Селюки постепенно захватывают город и пытаются заставить жить его по своим правилам