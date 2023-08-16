Барнаульская "королева мусорки" запретила детям выбрасывать мусор в урну

Из-за упаковки для подарка женщина накричала на детей и заставила доставать бумагу

16 августа 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула рассказала о женщине, которая охраняет мусорку возле своего подъезда. Пост об этом разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, ее дочь с подругами праздновали день рождения, вручили подарок, а упаковку выбросили в урну возле подъезда дома на проспекте Энергетиков, 10.

Сразу после этого женщина из черной машины стала кричать на них и требовать не бросать мусор в урну. Испуганная девочка достала бумажку, но крики не закончились.

Барнаульцы выяснили, что женщина постоянно запрещает выбрасывать отходы тем, кто не живет в подъезде. В комментариях горожане предложили бросать мусор рядом, чтобы не забивать драгоценную мусорку.