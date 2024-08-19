Барнаульская легкоатлетка Полина Ткалич взяла золото на Чемпионате России
Спортсменка выполнила олимпийский норматив и установила новый личный рекорд
19 августа 2024, 12:44, ИА Амител
Легкоатлетка Полина Ткалич / Фото: ВФЛА
Барнаульская спортсменка Полина Ткалич взяла золото на Чемпионате России по легкой атлетике, сообщает "Алтайский спорт".
Соревнования проходили с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.
Девушка выиграла в полуфинальном забеге на 400 метров, пробежав дистанцию за 50,81 секунды при олимпийском нормативе 50,95 секунды. За его выполнение она получила 1 млн рублей в качестве призовых. А в финальном забеге 17 августа Полина установила новый личный рекорд — 50,14 секунды.
На состязаниях Ткалич представляет Алтайский и Краснодарский края.
15:53:04 19-08-2024
Полина молодец!
Желаем дальнейших успехов!
16:37:28 19-08-2024
На минувшей Олимпиаде последнее, 8-е место в финале результат 49,96. Есть ещё куда расти.А мировой рекорд где-то в небесах.