НОВОСТИСпорт

Барнаульская легкоатлетка Полина Ткалич взяла золото на Чемпионате России

Спортсменка выполнила олимпийский норматив и установила новый личный рекорд

19 августа 2024, 12:44, ИА Амител

Легкоатлетка Полина Ткалич / Фото: ВФЛА
Легкоатлетка Полина Ткалич / Фото: ВФЛА

Барнаульская спортсменка Полина Ткалич взяла золото на Чемпионате России по легкой атлетике, сообщает "Алтайский спорт".

Соревнования проходили с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

Девушка выиграла в полуфинальном забеге на 400 метров, пробежав дистанцию за 50,81 секунды при олимпийском нормативе 50,95 секунды. За его выполнение она получила 1 млн рублей в качестве призовых. А в финальном забеге 17 августа Полина установила новый личный рекорд — 50,14 секунды. 

На состязаниях Ткалич представляет Алтайский и Краснодарский края.

Алтайский край Спорт

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:53:04 19-08-2024

Полина молодец!
Желаем дальнейших успехов!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:28 19-08-2024

На минувшей Олимпиаде последнее, 8-е место в финале результат 49,96. Есть ещё куда расти.А мировой рекорд где-то в небесах.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров