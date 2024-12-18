Барнаульская пенсионерка осталась с большим кредитом после "выгодного" заработка
Женщина отдала аферистам 200 тыс. рублей
18 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
65-летняя жительница Барнаула хотела заработать на бирже, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В интернете женщина наткнулась на объявление о неплохом заработке на бирже. Для обратной связи она оставила свои контакты, и спустя некоторое время пенсионерке позвонил неизвестный. Он рассказал, что для начала необходимо сделать ставку в размере 200 тыс. рублей.
"Заявительница стала следовать всем указаниям. Для этого она оформила кредит на данную сумму, после чего осуществила перевод на указанный номер телефона. После этого связь с незнакомцем прекратилась, пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
10:34:32 18-12-2024
65-летняя жительница Барнаула хотела заработать на бирже,------ а больше она ничего не хотела? 😃
10:34:50 18-12-2024
Просто ДУРА (по М. Задорнову)
16:57:07 18-12-2024
А как кредит-то ей оформили ? Банки крайне неохотно пенсионерам кредиты дают даже на гораздо меньшие суммы. А тут раз и готово. Явно кто-то в банке в сговоре, чудес не бывает.