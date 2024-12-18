Барнаульская пенсионерка осталась с большим кредитом после "выгодного" заработка

Женщина отдала аферистам 200 тыс. рублей

18 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

65-летняя жительница Барнаула хотела заработать на бирже, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В интернете женщина наткнулась на объявление о неплохом заработке на бирже. Для обратной связи она оставила свои контакты, и спустя некоторое время пенсионерке позвонил неизвестный. Он рассказал, что для начала необходимо сделать ставку в размере 200 тыс. рублей.

"Заявительница стала следовать всем указаниям. Для этого она оформила кредит на данную сумму, после чего осуществила перевод на указанный номер телефона. После этого связь с незнакомцем прекратилась, пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".