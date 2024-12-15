На Алтае пенсионерка назанимала почти 3 млн рублей и отдала их мошенникам
Злоумышленник предложил женщине заработать на инвестициях
15 декабря 2024, 14:40, ИА Амител
В полицию Благовещенского района обратилась 58-летняя жительница села Нижняя Суетка. Она рассказала, что отдала мошенникам более 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Злоумышленник позвонил женщине и предложил заработать на инвестициях в интернете. Они начали "общаться" в мессенджере.
"Потерпевшая поверила мошеннику и стала оформлять кредиты, а также занимать денежные средства у своих знакомых", – рассказали в ведомстве.
"Инвестирование" длилось около месяца. Впоследствии женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.
15:37:58 15-12-2024
Везёт же людям
15:38:21 15-12-2024
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса
15:41:21 15-12-2024
Бабке ещё два года до пенсии
Пусть работает и риски инвестиционные возмещает
15:58:11 15-12-2024
уместна ли сейчас реклама ОТЕЧЕСТВЕННОГО сериала "Мамонт" с Ю. Стояновым в главной роли ?
16:09:42 15-12-2024
А многие хотят взять кредит на дело, а банки им отказывают. Вот как так? А вообще, дураков на Руси на сто веков припасено. 🤦