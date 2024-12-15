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На Алтае пенсионерка назанимала почти 3 млн рублей и отдала их мошенникам

Злоумышленник предложил женщине заработать на инвестициях

15 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В полицию Благовещенского района обратилась 58-летняя жительница села Нижняя Суетка. Она рассказала, что отдала мошенникам более 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Злоумышленник позвонил женщине и предложил заработать на инвестициях в интернете. Они начали "общаться" в мессенджере.

"Потерпевшая поверила мошеннику и стала оформлять кредиты, а также занимать денежные средства у своих знакомых", – рассказали в ведомстве.

"Инвестирование" длилось около месяца. Впоследствии женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Алтайский край Мошенники интернет

Комментарии 5

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Гость

15:37:58 15-12-2024

Везёт же людям

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Гость

15:38:21 15-12-2024

Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса

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Гость

15:41:21 15-12-2024

Бабке ещё два года до пенсии
Пусть работает и риски инвестиционные возмещает

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Шинник

15:58:11 15-12-2024

уместна ли сейчас реклама ОТЕЧЕСТВЕННОГО сериала "Мамонт" с Ю. Стояновым в главной роли ?

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Гость

16:09:42 15-12-2024

А многие хотят взять кредит на дело, а банки им отказывают. Вот как так? А вообще, дураков на Руси на сто веков припасено. 🤦

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