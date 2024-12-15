На Алтае пенсионерка назанимала почти 3 млн рублей и отдала их мошенникам

Злоумышленник предложил женщине заработать на инвестициях

15 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В полицию Благовещенского района обратилась 58-летняя жительница села Нижняя Суетка. Она рассказала, что отдала мошенникам более 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Злоумышленник позвонил женщине и предложил заработать на инвестициях в интернете. Они начали "общаться" в мессенджере.

"Потерпевшая поверила мошеннику и стала оформлять кредиты, а также занимать денежные средства у своих знакомых", – рассказали в ведомстве.

"Инвестирование" длилось около месяца. Впоследствии женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.